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Tahran'da, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin fotoğraf sergisi açıldı

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İran'ın başkenti Tahran'da belediye binasında, ABD ve İsrail ile savaşı konu alan 105 fotoğraflık sergi düzenlendi. Sergide savaşın acı yüzü, yaralılar, yıkılan binalar ve kurtarma çalışmaları yer alıyor.

İran'ın başkenti Tahran'da belediye binasında İran ile ABD- İsrail savaşına ilişkin fotoğraf sergisi düzenlendi.

İmam Humeyni Meydanı'nda bulunan Tahran Belediye Binası'nda, İran ile ABD ve İsrail savaşının konu alındığı fotoğraf sergisi açıldı.

Sergide yer alan 105 fotoğraf ile savaşın acı yüzü yansıtıldı.???????

Saldırılar sonucu yaralananlar, yıkılan binaların ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin konu alındığı sergiye, Tahran Belediyesi Meclis Başkanı Mehdi Çemran ile bazı askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

Çemran burada yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail zulmünün fotoğraflanmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, fotoğrafların tarihi bir kanıt niteliği taşıdığını" söyledi.

Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarının mezarlıklardaki hüzünlü bekleyişlerine dair fotoğrafların da yer aldığı serginin 15 Haziran'a kadar açık kalacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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