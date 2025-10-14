Taha Kılınç'ın 'Kayıp Coğrafyanın İzinde: Doğu Türkistan Seyahatnamesi' Kitabı Lansmanı Gerçekleşti

KETEBE Yayınları, gazeteci-yazar Taha Kılınç'ın yeni eseri 'Kayıp Coğrafyanın İzinde: Doğu Türkistan Seyahatnamesi' için tanıtım toplantısı düzenledi. Taksim Camii Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen lansman, akademisyenlerden gazetecilere, sivil toplum temsilcilerinden yayın dünyasının önemli isimlerine kadar geniş bir katılımla gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Taha Kılınç, kitabın yalnızca bir seyahat anlatısı olmadığını, aynı zamanda 'unutulmuş bir coğrafyanın güncel tanıklığı' olarak kaleme alındığını dile getirdi. Kılınç, 2025 yılında Gulca'dan Kaşgar'a, Yarkent'ten Hoten, Urumçi ve Turfan'a uzanan yolculuğunda edindiği izlenimleri aktarırken, Doğu Türkistan halkının yüzyıllardır süren varoluş mücadelesine dikkat çekti. Kılınç konuşmasında, "Bugün Doğu Türkistan'da camilerin minareleri sökülüyor, türbeler yerle bir ediliyor, mezarlıklar yok ediliyor. Başörtüsü yasaklanıyor, ibadet edenler takip altına alınıyor. Bir milletin hafızası sistematik olarak silinmeye çalışılıyor. Bu kitap, bu yok edilişin sessiz tanığıdır" ifadelerini kullandı.

TARİHSEL DERİNLİKTEN GÜNCEL GERÇEKLİĞE

Eser, yalnızca günümüz tanıklığını değil, aynı zamanda Kaşgarya Emirliği, Şarki Türkistan Cumhuriyetleri, Abdulkadir Damolla ve Osman Batur gibi figürlerle bölgenin tarihsel hafızasını da ele alıyor. Katılımcılar, kitabın hem tarihi arka plan hem de sahadan derlenen gözlemlerle zenginleştirilmiş anlatısını, Doğu Türkistan meselesine dair özgün ve derinlikli bir kaynak olarak değerlendirdi.

Seyahat boyunca yazarın kendisinin çektiği fotoğraflarla zenginleştirilen kitap, yalnızca sözlü tanıklık değil, aynı zamanda görsel bir bellek kaydı sunuyor. Renkli baskı ve özel tasarımıyla da öne çıkan eser, hem akademisyenlere hem de konuya ilgi duyan genel okuyucuya hitap ediyor.