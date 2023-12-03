"Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi" AKM'de açıldı

Türk Telekom'un, görme engelliler için sesli içerik hizmeti sunan "Telefon Kütüphanesi" uygulamasının "Tablolar Konuşuyor" bölümüne eklediği Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi'nden oluşan "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi", 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) açıldı. Başta görme engelli sanatseverler olmak üzere tüm ziyaretçiler sesli betimlemeye ve tablo yorumlarına sahip eserlerle farklı bir sergi deneyimi yaşayacak.

Türk Telekom'un görme engellilere yönelik sesli içerik hizmeti Telefon Kütüphanesi uygulamasının içinde yer alan 'Tablolar Konuşuyor' bölümündeki resimler, yepyeni bir koleksiyon ve farklı bir konseptle tasarlandı. Bu kapsamda uygulamada da yer alan; "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi-Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi"; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde başta görme engelliler olmak üzere tüm sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

"ÖZEL BİR SEÇKİYİ FARKLI BİR SERGİ DENEYİMİYLE SANATSEVERLERLE BULUŞTURUYORUZ"

Sergi ile ilgili olarak Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'ye Değer anlayışıyla hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle; teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyoruz. Herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürürken, iletişimin en etkili araçlarından birisi olan sanatı odağımıza alarak, sanatın erişilebilirliğine dikkat çeken projeler sunuyoruz. Bu doğrultuda Milli Saraylar Resim Müzesi'nin zengin koleksiyonundan özel bir seçkiyi farklı bir sergi deneyimiyle Akm'de sanatseverlerle buluşturuyoruz" dedi.

"SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZLE ENGELLİ BİREYLERİN HAYATA KATILMASINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Önal, şöyle devam etti:

"Teknoloji ile dijital dönüşüm alanındaki deneyimimizi kültür-sanata aktardığımız ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde; Sesli Adımlar uygulamamız ile görme ve işitme engelli ziyaretçilere erişilebilir bir deneyim sunuyoruz. Bugün de görme engellilerin sesli kitaplara ulaşabildiği, ayrıca içerisinde ilaç barkodu okuma, para tanıma gibi uygulamaları da yer alan Telefon Kütüphanesi projemizin 'Tablolar Konuşuyor' bölümündeki resimlere Milli Saraylar Resim Müzesi'nden seçkin eserleri ekledik. "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi"ni Akm'de başta görme engelliler olmak üzere tüm sanatseverlerin ziyaretine açtık. Katılımcılar, sergideki resimlerin, sesli betimlemelerine ve tablo yorumlarına erişebilecekler. Ayrıca, duyulara hitap eden efektlere sahip eserler ile de farklı bir sergi deneyimi yaşayacaklar. Farkındalık yaratan sosyal sorumluluk projelerimizle engelli bireylerin toplumsal hayata daha eşit ve daha aktif olarak katılmasını desteklemeyi sürdüreceğiz."

MİLLİ SARAYLAR RESİM MÜZESİ KOLEKSİYONU'NDAN 20 ESER SERGİLENECEK

2021'de Emine Erdoğan'ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılan, Telefon Kütüphanesi uygulamasındaki sesli betimlemeli dünyaca ünlü tablolardan oluşan dijital sergiye; başta görme engelliler olmak üzere farklı şehirlerden ziyaretçiler yoğun ilgi göstermişti. Görme engellileri yeni tablolarla buluşturmaya devam eden Türk Telekom, bu yıl da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi-Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi"ni Akm'de tüm sanatseverlerin beğenisine sundu. Türkiye'nin en zengin koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Milli Saraylar Resim Müzesi'nden seçilen 20 eserin yer aldığı sergide, Osman Hamdi Bey'den Halil Paşa'ya; Fausto Zonaro'dan Ayvazovski'ye yerli ve yabancı ressamların yapıtları bulunuyor.

Sergi, 3-24 Aralık tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon'da 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.