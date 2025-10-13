Syedra Antik Kenti'nde Aziz Pavlus Freskine Ulaşım Sağlandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde milattan sonra 5 ila 7. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Aziz Pavlus freskinin (duvar resmi) de bulunduğu Vaftiz Mağarası, koruma ve onarım çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, AA muhabirine 1990'lı yıllardan beri bilinen, büyük bölümü toprakla kaplı Vaftiz Mağarası'nın 2022'deki çalışmalarla giriş kısmını açtıklarını söyledi.

Antik kentte Hristiyanlık döneminde çok sayıda kilisenin yapıldığını kazı çalışmalarıyla ortaya çıkardıklarını belirten Ergürer, mağaranın ise Syedra'daki dini yapılar arasında en çok dikkati çekenlerden olduğunu kaydetti.

Ergürer, yaklaşık 350 metre yükseklikte doğal yollarla oluşan mağaranın iki tarafına duvar örüldüğünü, doğu tarafında da bir apsis (yarım daire biçimli girinti) ve havuz yapılarak vaftiz alanına çevrildiğini ifade etti.

Mağaradaki duvarların resimlerle kaplı olduğunu vurgulayan Ergürer, "Duvar resimleri zaman içerisinde tahrip olmuş ama korunan bölümleri de bize önemli şeyler anlatıyor." dedi.

Ergürer, mağaranın vaftiz bölümünde haç ve çevresinde çiçek motiflerinin yer aldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mağaranın doğu tarafında 2024'teki koruma ve onarım çalışmaları sırasında çok önemli bir detaya ulaştık. Uzmanlar tarafından resimler üzerinde temizlik çalışması yapılırken Aziz Pavlus'un figürü tespit edildi. Aziz Pavlus, Roma'da Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir isim. Hristiyanlıkta çok önemli olan bu ismin çok az sayıda duvar resmi var. Bu resimlerden biri Efes'te, diğeri Kapadokya'da ve üçüncüsü de Syedra'da. Bizi heyecanlandıran bir keşif oldu."

Tarihlendirme çalışması sürüyor

Duvar resminde Aziz Pavlus'un ayakta elinde kitapla durduğunu anlatan Ergürer, kitapta, "Rabbe şükretmek senin adına ilahiler söylemek iyidir, ey yüceler yücesi" yazısının yer aldığını kaydetti.

Hemen karşısında da bir kadın figürü bulunduğunu aktaran Ergürer, "Bu iki figürün ortasında ve biraz daha yüksekte tahtta oturanın, ayakları ve belden aşağı kısmıyla Hz. İsa olduğunu anlıyoruz. Oldukça görkemli işlenmiş ve detaylar iyi verilmiş." diye konuştu.

Mağarada tarihleme çalışmasının devam ettiğini bildiren Ergürer, duvar resminin, "Ioannes" adlı bir dükkan ya da atölye sahibi tarafından adanmış olduğunu diğer bir yazıttan anladıklarını dile getirdi.

Ergürer, mağaradaki resimlerin milattan sonra 5 ila 7. yüzyıl döneminde yapıldığını düşündüklerini ifade etti.

Vaftiz Mağarası şimdilik ziyaretçilere kapalı

Mağarada çalışmalarının sürdüğünü anlatan Ergürer, hem tarihi yeri hem de ziyaretçileri korumak adına Vaftiz Mağarası'nın ziyaretçilere kapalı olduğunu kaydetti.

Antik kentin büyük bir kısmının güvenlik kameralarıyla izlendiğine dikkati çeken Ergürer, "Kentin tümüne güvenlik kameralarının yerleştirilmesiyle Syedra daha iyi korunan bir alan haline gelecek. Vaftiz Mağarası da koruma ve onarım çalışmalarının ardından ziyarete açılacak." ifadelerini kullandı.

Ergürer, kentte 5 kilisenin var olduğu bilgisine ulaştıklarını, bunlarla ilgili çalışmaların da sürdüğünü sözlerine ekledi.

Syedra Antik Kenti

Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'nun izlerini taşıyan Seki Mahallesi'ndeki tarihi alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kent, sütunlu caddesi, stadyumu, hamamı, meclis binası, Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekarelik taban mozaiği, Zafer Tanrıçası "Nike"nin heykelleri, caddeleri birbirine bağlayan merdivenleri, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri ve su sarnıçlarıyla öne çıkıyor.