Palandöken Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi 1 milyon 360 bin kişi kültür ve sanatla buluştu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlattığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin...

Palandöken Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi

1 milyon 360 bin kişi kültür ve sanatla buluştu

ERZURUM - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlattığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Kapadokya'nın ardından bu yılki ikinci ve üçüncü etapları Trabzon ve Erzurum'da tamamlandı. 19 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başlayan Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali 27 Ağustos'ta sona erdi.

Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde 37 ayrı mekanda düzenlenen 4000'den fazla etkinliğe yine 1000 civarında sanatçı katılırken, festival boyunca 1 milyon 360 binin üzerinde katılımcı etkinliklere ilgi gösterdi.

Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde ; Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda Ferhat Göçer, Bengü, Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan, Ali Kınık, Uğur Işılak, Alişan, Sinan Akçıl, Fatma Turgut konserleri gerçekleşti. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve tasavvuf konserleri ve Halk Dansları Toplulukları da Erzurum'da izleyiciyle buluşurken 2017 yılında kaybettiğimiz Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal, Türkiye Kültür Yolları Festivallerinin Palandöken durağında tekrar anıldı. Ayşegül Zaim ve Enver Merallı'nın 'İbrahim Erkal'a Saygıyla' konseri Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda dinleyicilerle buluştu.

Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Türkiye'nin hat ve tezhip sanatçısı Muhammet Mağ'ın 'Hiç' sergisi festival boyunca Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Erzurum Çifte Minareli Medrese'de görüldü. 19-20 Ağustos tarihlerinde ise Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezinde Çadır Kampı ve Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği 2022 yılında 20'ncisi gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasının sergisi ve ödül töreni ise Erzurum Resim ve Heykel Müzesi (Kongre Binası)'nda Palandöken Kültür Yolu çerçevesinde gerçekleştirildi.