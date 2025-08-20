Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Gece Açık

Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, "gece müzeciliği" konseptiyle ziyaretçilerini akşam saatlerinde de ağırlıyor.

Sultan II. Bayezid tarafından 1488'de yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, bugün Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde "Sağlık Müzesi" olarak faaliyet gösteriyor.

Sağlık Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı "gece müzeciliği" uygulaması kapsamında perşembe, cuma ve cumartesi geceleri 22.30'a kadar ziyarete açık tutuluyor.

Ziyaretçiler, geceleri serin havada ve tarihi yapıya farklı bir güzellik katan ışıklandırmalar eşliğinde müzeyi gezme imkanı buluyor.

Müze Müdürü Enver Şengül, AA muhabirine Sağlık Müzesi'nin Türkiye'nin en çok ilgi çeken müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte Selimiye Camisi'nden sonra en çok ziyaret edilen yerin Sultan II. Bayezid Külliyesi olduğunu belirten Şengül, "Burası döneminin en önemli külliyelerinden biri. Sağlık Müzesi, külliyenin Darüşşifa (hastane), medrese ve imaret bölümlerinde yer alıyor." dedi.

Şengül, müzenin gece açık olmasının ziyaretçilere farklı bir müzecilik deneyimi sunduğunu dile getirdi.

Vatandaşları müzeye davet eden Şengül, şunları kaydetti:

"Bu kadar önemli, bu kadar çok ziyaretçisi olan bu müzenin gece de açık olmasını düşündük. Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı 'gece müzeciliği' uygulamasını üniversitemizin kararıyla haziran ayı itibarıyla biz de uygulamaya koyduk. Güzel bir aydınlatma yaptık, ambiyansı çok güzel. Hikayesi olan bir müze. Osmanlı döneminde burada akıl hastaları su sesi, müzik ve güzel kokularla tedavi ediliyordu. Bu uygulamalar müzede anlatılıyor. Bu uygulamaların geceleri de görülmesini istedik. Ziyaretçilerimiz haftanın 3 günü geceleri 22.30'a kadar müzemize geliyor. Edirne'ye gelen ziyaretçilerimizi ve Edirnelileri eşsiz bir deneyim yaşamaya davet ediyoruz."

Ziyaretçiler memnun

Yozgat'tan gelen Kübra Şahingöz müzeyi çok beğendiğini ifade etti.

Müzenin geceleri açık olmasından memnun olduklarını dile getiren Şahingöz, "Müzenin gecenin bu saatinde açık olması bizim için avantaj oldu. Edirne'yi gün içinde gezmek çok zor. Gece açık olduğu için burayı rahatlıkla gezebildik. Gelmeden önce aradığımda gece açık olduğunu öğrenince şaşırdım. Müzede her şey çok güzel." diye konuştu.

Ali Şahingöz de müzenin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Ailecek serin bir havada müzeyi gezme fırsatı bulduk. Müzeyi rahat bir şekilde gezerek tarihi havayı yaşadık." şeklinde konuştu.

Ali Yıldız da gündüz çalışan kişilerin gece saatlerinde müzeyi gezebilme şansı elde ettiğini dile getirdi.

Gece farklı bir havaya bürünüyor

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Başkanı Serdar İyiiz, müzenin gece bir başka güzel olduğunu kaydetti.

İmkanı olan herkesi müzeyi görmeye davet eden İyiiz, "Burası çok sık geldiğim yerlerden biri ancak, gece saatlerinde ilk kez gezme fırsatım oldu. Çok mistik bir havası var, burada insanın ruhu dinleniyor. Aydınlatma çok güzel olmuş. Sanki 500 yıl önce kandillerle aydınlanmış gibi bir havası var. Gece açık olması çok yerinde olmuş. Edirne'ye gelenlere bazen bir gün yetmiyor, bu sayede gece ziyaret edilebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sultan II. Bayezid Külliyesi

Sultan II. Bayezid'in Akkirman seferine çıkarken 1484'te temelini attığı külliye, 1488'de tamamlandı.

Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevleri üstlenen külliyede, 1800'lü yıllardan sonra sadece akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler gerçekleştirildi.

Osmanlı'nın son dönemlerinde Balkan savaşlarından sonra faaliyeti sonlandırılan ve zarar gören külliye, 1978'de Trakya Üniversitesinin yapıyı bünyesine almasıyla 1986'da restorasyon süreciyle ayağa kaldırıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki külliyede yer alan ve "Avrupa En İyi Müze Ödülü" ve "En İyi Sunum Ödülü" sahibi Sağlık Müzesi'ne dünyanın pek çok yerinden ziyaretçi geliyor.