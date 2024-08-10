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Stratonikeia Antik Kenti'nde 1414 yıllık sütunlar eski ihtişamına kavuşturulacak

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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan 1414 yıllık sütunlar eski ihtişamına kavuşturulacak. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 'Gladyatörler Şehri' olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yılın 12 ayı boyunca devam ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan 1414 yıllık sütunlar eski ihtişamına kavuşturulacak.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yılın 12 ayı boyunca devam ediyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden birisi olan Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı'nda, antik dönemlerden günümüze farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Bu yıl kazılara çoğunluğu Pamukkale Üniversitesinin Arkeoloji, Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım ile Mimari Restorasyon bölümlerinden öğrencilerin katıldığını anlatan Söğüt, öğrencilerin doğrudan yerinde uygulama yaptığını ve mesleklerini en iyi şekilde öğrendiklerini kaydetti.

Antik dönemden günümüze gelen yapılar içerisinde Köy Meydanı'ndaki ev ve dükkanlarda çalışmaların devam ettiğini belirten Söğüt, "Bunların yanı sıra Batı Cadde'deki kütüphane ve Roma Hamamı'nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tiyatrodaki çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor." dedi.

Söğüt, Roma Hamamı'nda geçen yıl kazı çalışmasını tamamladıkları alanlardan birinin hamamın avlu kısmı olan ve Palaestra denilen bölüm olduğunu vurguladı.

"Sütunları Geleceğe Miras Projesi ile ayağa kaldıracağız"

Palaestra'nın projelerini hazırladıklarını ve Geleceğe Miras Projesi kapsamında sütunların ayağa kaldırılacağını bildiren Söğüt, şöyle konuştu:

"Antik dönemde milattan sonra 610 yıllarında düştüğü gibi bulduğumuz sütunları, oldukları yerde tekrar ayağa kaldıracağız. Biz bunlara fazla müdahale etmiyoruz. Yani antik dönemden günümüze ne kaldıysa bu sütunları da doğrudan ayağa kaldırıyoruz. Roma Hamamı'nın ihtişamlı Palaestra kısmını görmenin insanları inanılmaz etkileyeceğine inanıyorum. Burası mimari anlamda da bize çok katkı sağlıyor."

Kentte Cumhuriyet, Osmanlı, Menteşe Beyliği, Bizans ve Roma dönemini kademeler halinde açığa çıkarttıklarını vurgulayan Söğüt, yürütülen çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği, İş Bankası ve Pamukkale Üniversitesinin destek verdiğini dile getirdi.

Bölgede 610 yıllarında ciddi bir deprem olduğunu ve kentin küçüldüğünü vurgulayan Söğüt, "Günümüzden 1414 yıl önce yıkılan sütunları o günkü düştüğü haliyle bulduk. Biz bu sütunları 1414 yıl sonra tekrar ayağa kaldırıp o dönemdeki ihtişamına yakın bir görüntüyü elde etmeyi ve ziyaretçilerin beğenisine sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kentte yapılan kazı çalışmalarında, her yıl önemli verilere ulaştıklarını anlatan Söğüt, Stratonikeia'nın yaşayan bir arkeoloji kenti olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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