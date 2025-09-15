Smyrna Höyüğü'nde 5 Bin Yıllık Geçmişi Aydınlatacak Kazılar Devam Ediyor

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Smyrna Höyüğü'nde (eski Smyrna) arkeolojik kazılar devam ediyor.

Kazılar, İzmir Müzesi Müdürlüğü adına Müze Müdürü Savaş Gürbüz başkanlığında, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Ümit Erdem'in bilimsel danışmanlığında yürütülüyor.

Prof. Dr. Aylin Ümit Erdem, AA muhabirine 5 bin yıllık höyükteki kazıların kentin geçmişine dair önemli veriler sunduğunu söyledi.

Höyükte 1948 yılında başlatılan ve aralıklarla devam eden kazıların, yaklaşık 2 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdüğünü belirten Erdem, geçen yıl şehrin girişindeki anıtsal kapı surları ve kuleler üzerinde yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Erdem, bu yıl Athena Tapınağı çevresindeki alanlarda çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Athena Tapınağı'nın kuzeyindeki ve güneyindeki alanlarda yoğunlaşmayı düşünüyoruz. Tapınağın kuzeyindeki alanda Klasik Dönem savunma duvarının kazı çalışmaları devam ediyor. Güneyinde ise milattan önce 6. veya 4. yüzyıllara tarihlendirilebilecek çeşitli yapılar açığa çıkarıldı. Çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz."

Prof. Dr. Erdem, alanda son yıllarda Demir Çağı'nın yanı sıra Tunç Çağı tabakalarına da yoğunlaşıldığını, Smyrna Höyüğü'nün farklı dönemlerindeki yerleşim tarihini aydınlatmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.