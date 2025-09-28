Haberler

Sivas Valisi ve Belediye Başkanı'ndan Yavuz Bülent Bakiler için Taziye Mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Şimşek, Bakiler'in Türk edebiyatına katkılarını vurgularken, Uzun ise hemşehrisini kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdi.

Şimşek, mesajında, Sivas'ın yetiştirdiği, Türk edebiyatının unutulmaz kalemlerinden, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Şimşek, "Türk kültür ve edebiyatına ömrünü adamış merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Uzun ise "Milletine ve memleketine sevdalı bir şairi, hemşehrimiz üstat Yavuz Bülent Bakiler'i kaybettik. Sevenlerine, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
