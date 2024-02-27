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Sivas Uluslararası Film Festivali Protokolü İmzalandı

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Sivas Valiliği ve Belediye Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan Sivas Uluslararası Film Festivali'nin protokolü imzalandı. Festival, Sivas'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı hedeflemektedir.

Sivas'ta valilik, Belediye Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek "Sivas Uluslararası Film Festivali"nin protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, 24-31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek festival için valilikte düzenlenen protokol imza töreninde, köklü bilimsel birikimi ve kültürü ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 50 yılı geride bıraktığını, bu kapsamda 50. yıla özel birçok faaliyetin de hayata geçtiğini belirtti.

Sivas'ın, 7 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Şimşek, "Ayrıca ilimiz tarihi geçmişinin yanı sıra kültürel zenginlikleri, müzeleri, kaplıcaları, eşsiz doğası, yöresel el sanatları ve yemekleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu zenginliklerimizin birçoğu zaman zaman filmlere, belgesellere, dizilere konu olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Festivalin Sivas'ın tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Festivalin sinema sanatına ilgi duyan öğrencileri, akademisyenleri ve sektörde çalışan profesyonelleri bir araya getirerek dünya genelinde büyük bir tanıtıma katkısı olacağına inanıyorum. Bu çerçevede imzalayacağımız protokolle festival kapsamında hayata geçecek olan yarışma filmleri, atölye çalışmaları, paneller, yönetmen söyleşileri, ustalık sınıfları, özel film gösterimleri, çocuk filmi gösterimleri gibi pek çok etkinlikle sinemaseverleri ortak bir platformda bir araya getirmiş olacağız. İnşallah bu festivalimizi geleneksel hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu festival ile film yapım şirketlerinin de Sivas'a daha çok ilgi göstereceğini umut ediyor, bundan sonraki süreçte ilimizin dizi, sinema ve belgesellerde daha geniş yer bulacağını düşünüyorum."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, festivalle şehri sanatsal anlamda ülke gündemine getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da festival ile şehrin tanıtımı noktasında güzel çalışmalar olacağını aktararak, "Yönetmenler gelecek, sinemaseverler burada olacak. Şehrimize hayırlı olsun." sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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