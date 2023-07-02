Sivas'ta Madımak Oteli Anma Programı Düzenlendi

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle; 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Olayların 30'uncu yılında anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Kentteki ilk anma programı, valilikçe yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Koç, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne yürüdü. Heyet, bina içinde 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bırakarak, dua etti.

Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin ise hayatını kaybedenleri rahmetle andığını ve katillerini de lanetlendiğinin belirterek, "Tabii ki bu olay, bütün Sivas'a mal edilemez, Sivaslılara mal edilemez. Bu olay, bir grubun çıkardığı bir olay. Ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Madımak'a üzülmek için Türkiye'de Alevi olmamıza gerek yok. Başbağlar'a üzülmek için Türkiye'de Sünni olmamıza gerek yok. İnsan olmamız yeterli sevgili dostlar. Hepimiz birer insan evladı olarak doğuyoruz. Mesele insan olabilmekte. Kimimiz insan olmadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Tabii bu ve buna benzer olayların tekrar yaşanmaması için birlikte barış ve kardeşlik fikrinin yaşanması için elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti göstermek durumundayız. Kapıda Bilim ve Kültür Merkezi yazılı. Lütfen bu konuda yasama ve yürütmeden arz ediyoruz, talep ediyoruz. Bu ismin değişmesi, Madımak Müzesi olarak buranın yeniden dizayn edilmesini istiyoruz" diye konuştu.