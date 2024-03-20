Sivas'ta Hollanda ve Türkiye'nin dostluğunu kutlayan oyun prömiyeri yapıldı

Sivas'ta Hollanda ve Türkiye'nin dostluğunun 100. yılı dolayısıyla "Kedi Kız Minus" oyununun prömiyeri gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, oyununun prömiyeri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yönetmenliğini Sema Çiftçi'nin üstlendiği eserde çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve eşi Carmen Wijnands ile çok sayıda öğrenci katıldı.