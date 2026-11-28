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Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Sivas'ta "Urfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı" konseri düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, koro ve solo olarak Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Kerkük yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Müzikseverler türkülere alkışlarla eşlik ederek türkü dolu bir gece yaşadı.

Konseri il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.

Kaynak: AA