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Sivas'ta Brezilya çekirdekleri asırlık makinede kavrulup Türk kahvesine dönüşüyor

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Sivas'ta Brezilya çekirdekleri asırlık makinede kavrulup Türk kahvesine dönüşüyor
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Sivas'taki işletme, Brezilya çekirdeklerini asırlık kavurma makinesinde kavurup 100 yıldır çalışan taş değirmende öğüterek Türk kahvesi üretiyor. Dünya Kahve Günü'nde kahve, kaynatılarak içilmesi ve misafirlere ikramıyla öne çıkarken dünyada günlük 2,5 milyar fincan tüketiliyor.

Kendine has kokusu, lezzeti ve köpüğüyle tiryakilerini mest eden Türk kahvesi, özel günlerde ve özel misafirlere ikram ediliyor. Sivas'ta asırlık makinalarda kavrulan ve öğütülen Türk kahvesi, yurdun ve dünyanın dört bir yanından ilgi görüyor.

Uluslararası verilere göre dünyada her gün 2 buçuk milyar fincan kahve tüketiliyor. Uluslararası Kahve Örgütü (ICO) tarafından belirlenen ve her yıl 1 Ekim'de kutlanan Dünya Kahve Günü de bu özel içeceği taçlandırıyor. Dünyanın pek çok noktasında farklı şekillerde tüketilen kahve, Türkiye'de ise kaynatılarak tüketiliyor. Sivas'ta faaliyet gösteren ve içerisinde asırlık kavurma ve öğütme makinalarını barındıran işletme, Türk kahvesine farklı bir soluk katıyor. Brezilya'da üretilen kahve çekirdekleri, asırlık kavurma makinasında kıvamına ulaşana kadar kavruluyor. Bir müddet soğutulan çekirdekler, 100 yıldır çalışan taş değirmende öğütülüyor.

"Saygın ve itibarlı bir içecek"

Türk kahvesinin dünya kahveleri yanında çok özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Tayfun Talas, "Öncelikle dünya kahve gününüz kutlu olsun. Kahve, gerek ekonomik gerekse kültürel anlamda çok değerli ve dünyada günlük yaklaşık olarak 2 buçuk milyar fincan üretimi olan bir ürün. Böyle bir etkisi de olunca bu günü Dünya Kahve Günü yapmışlar. Türk kahvesi de çok özel bir içecek. Aslında kahve dediğimiz ürün bir meyve. Etiyopya'da Kalde adında bir çobanın keçilerini otlatırken keşfettiği bir ürün. Keçiler otlanırken hayvanların daha enerjik olduğunu hissediyor ve kahveyi keşfediyor. Kahve eski zamanlarda ilaç olarak kullanılıyor, ununu yaparak ekmek olarak kullanıyorlar ve sonra kavrulduğunu fark ettikten sonra inanılmaz bir içecek ortaya çıkıyor. Türk kahvesinin ülkemize geliş süreci ise şöyle; Yemen Valisi Özdemir paşa, Osmanlı'ya kahveyi getiriyor. Kahve sonrasında saraylarda yerini alıyor. Türk kahvesi diğer kahvelerden farklı olarak ince öğütülüyor ve kaynatılarak içiliyor. Diğer kahveler ise demleme usulü ile içiliyor. Türk kahvesinin şöyle bir özelliği var. Saygın ve itibarlı bir içecek olduğu için misafirlerimizi ağırlarken bile onlara Türk kahvesi ikram ediyoruz ve yanında gül lokumu vererek peygamber efendimizi anıyoruz" dedi.

Türk kahvesinin çekirdekleri Brezilya'dan getiriliyor

İşletmenin 4'üncü kuşak sahibi olan Talas, "Brezilyadan kahve gemiler ile Türkiye'ye geliyor. Biz kahveleri çuvallarla alıp çiğ haldeyken kavuruyoruz. Kavurduktan sonra özel taş değirmenlerde öğütüp Türk kahvesi kıvamına getirerek müşterilerimize sunuyoruz. Her çekirdekten Türk kahvesi olmuyor. Bizim damak tadımıza en yakın olan kahve Brezilya kahvesi. Etiyopya, Endonezya ve Kolombiya'da yetişen kahvelerden genelde filtre kahve içiliyor. 'Neden Türk kahvesi deniyor' diye soranlar oluyor. Bunun sebebi de yapılışı Türk usulü olduğu için. Çekirdekler Türkiye'de üretilmiyor ama kaynatılarak bize özel içildiği için Türk kahvesi adını almış" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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