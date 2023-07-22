Sinop'un Gerze ilçesinde Gerze Kültür ve Sanat Festivali başladı

Sinop'un Gerze ilçesinde bu yıl 47'ncisi düzenlenen Gerze Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalin açılışı, Gerze Belediyesi tarafından organize edildi ve Kaymakam Tekin Dündar ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta Ayancık Belediyesi Türk Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Etkinliğe AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Kağıthane Belediye başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Konserlerin düzenleneceği festival, iki gün sürecek.