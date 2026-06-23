Haberler

Sinop Kırmızısı Tarihi Cezaevi'nde Defileyle Tanıtıldı

Sinop Kırmızısı Tarihi Cezaevi'nde Defileyle Tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta kentin tarihi rengi olan "Sinop Kırmızısı" (Sinopıa) temalı defile gerçekleştirildi.

Sinop'ta kentin tarihi rengi olan "Sinop Kırmızısı" (Sinopıa) temalı defile gerçekleştirildi.

Sinop'ta kentin tarihi rengi olan "Sinop Kırmızısı" (Sinopıa) temalı defile, Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi. Sinop Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından tarihi renk esas alınarak hazırlanan kıyafetler, düzenlenen özel etkinlikte davetlilerin beğenisine sunuldu.

Sinop'un binlerce yıllık köklü geçmişini ve kültürel mirasını simgeleyen Sinopıa (Sinop Kırmızısı), anlamlı bir etkinlikle tarihi dokuda hayat buldu. Sinop Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kursiyerlerin uzun süren titiz çalışmaları neticesinde ortaya çıkan özel koleksiyon, kentin en önemli simgelerinden biri olan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi bahçesinde görücüye çıktı. Tarihi rengin modern ve geleneksel motiflerle harmanlandığı kıyafetler, müzenin etkileyici atmosferinde sergilenirken izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kent kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenen etkinlik, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan rengin binlerce yıllık gelişimi özetlediği konuşmasında şunları söyledi:

"Bu renk Sinop'un arkasındaki sırtlardan Kızılırmak boyunca gelen o akıştaki uzun yolculuğun eseri. Burada bu yolculuk yapılırken bu ürün bu toprak rengi Roma'ya gitmesi için buraya gelmesi lazım. Burada toplanıyor bütün anadolunun tahılları bu renk cümbüşü, bu toprak rengi buraya geliyor. Ticaret merkezi doğal liman buradaki fırtına vesaire etkileyemiyor taşımacılığı. Doğal sığınma alanı dolayısıyla buradan toplanıyor. Arkasındaki gelen ürünler bu toprak rengi, mutfak malzemelerine verilen renk veya tekstilde kullanılan renkler buraya geliyor buradan bütün akdenize Roma'nın bütün kentlerine yayılıyor. Dolayısıyla sinop'ta üretilmiyor ama Sinop'un arkasındaki coğrafyadan geliyor. Dolayısıyla da markayı oluşturan isim burası biz arkamızdaki kızılırmağa teşekkür ediyoruz hiç kurumasın diyoruz."

Vali Özarslan, defilenin ardından moda tasarımcılarına teşekkür plaketi takdim etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor

İyi niyetimin kurbanı oldum" diyenler dikkat! Cezası çok ağır olacak
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti

İlk kez Avrupa'ya gittiler
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim

Kapı sesi için komşusunu katleden caniden skandal ifade
İsmail Kartal ince eleyip sık dokuyor: Tam 17 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 17 veda birden
Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı

Bir şehrimiz kabusu yaşadı! 10 yerden peşe alevler yükseldi
Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'a kanca

Büyük sürpriz: Ezeli rakibe gidiyor!
Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada

Kahreden Kaza: 3 çocuk annesiz kaldı
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti

Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti: O transferi istiyorum
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu

Biri bahçeye düşüp yangın çıkardı, diğerini vatandaşlar buldu