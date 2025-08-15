Simge ve Mabel Matiz'den İstanbul'a Yüksek Doz Aşk ve Estetik

Türk pop müziğinin enerjisiyle öne çıkan ismi Simge Sağın ve ardından sahneye çıkan, özgün tarzıyla milyonlara ilham veren Mabel Matiz, seyircilere hem dans hem duygu dolu bir gece yaşattı.

Simge'yle Ritim Yükseldi, Alan Enerjiyle Doldu

Sahneye ilk çıkan isim Simge, festivalin 14 Ağustos gecesine yüksek enerjisiyle damga vurdu. Daha ilk şarkısıyla kalabalığı ayağa kaldıran sanatçı, güçlü vokali, dinamik ritimleri ve etkileyici sahne şovuyla alanı kısa sürede bir açık hava dans pistine çevirdi. Simge'nin seyirciyle kurduğu içten bağ, konserin ritmini her an üstte tuttu. Alanın dört bir yanından yankılanan ezgilerle birlikte, kalabalık zaman zaman tek bir ses gibi Simge'ye eşlik etti.

Işıltılı kostüm tercihi, sahne üzerindeki bitmeyen enerjisi ve seyircilerle kurduğu samimi, sıcak diyaloglarla geceye bambaşka bir renk katan Simge, konseri zirvede kapattı. Bu unutulmaz kapanış, uzun süre dinmeyen alkışlar ve tezahüratlarla taçlandı.

Mabel Matiz'le İstanbul Gecesi Bir Sanat Eserine Dönüştü

Simge'nin ardından sahneye çıkan Mabel Matiz, ilk andan itibaren Festival Park Yenikapı'yı başka bir boyuta taşıdı. Sahneye adım attığı anda başlayan alkışlar ve tezahüratlar, gecenin büyüsünü daha ilk dakikadan ilan etti. Mabel Matiz, "Kömür", "Müphem", "Karakol" gibi şarkılarıyla seyircilere adeta bir müzikal yolculuk yaşattı. Ünlü sanatçının sahne tasarımı, kostümü ve performansıyla her bir parça, görsel ve duygusal bir şölene dönüştü.

Kimi zaman dans ettiren, kimi zaman duygularla sahneyi saran Mabel Matiz'in seyirciye en büyük sürprizlerinden biri Bengü Beker oldu. Mabel Matiz'in sahnesine konuk olan Bengü Beker, "Pişman Boy" şarkısıyla on binleri eğlendirdi. Ardından yeniden sahneye çıkıp seyircisiyle buluşan Mabel Matiz, gecenin sonuna kadar büyük bir coşkuyla şarkılarını seslendirdi.Konserin sonunda, seyircinin büyük alkışlarıyla yeniden sahneye çıkan Mabel Matiz, "Yaşım Çocuk" şarkısıyla gecenin finalini yaptı.

Festival Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos tarihleri arasında müzikten gastronomiye, deneyim alanlarından çocuk etkinliklerine uzanan zengin içeriğiyle şehrin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Festival Park Yenikapı'da her akşam binlerce kişiyi buluşturan konser serisi, 15 Ağustos gecesi Ati242 ve Sagopa Kajmer'in sahne almasıyla hız kesmeden sürecek.