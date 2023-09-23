Siirt'te "ışık hadisesini" izlemek için kilometrelerce mesafeden geldiler

SİİRT - İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 259 yıl önce yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesini izlemek için katılımcılar ve vatandaşlar Tillo ilçesinde sabah namazında bir araya geldi.

Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 259 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi büyük bir ilgiyle izlendi.

Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğünde memur olan Şakir Özmazı, düzeneğin 1960'lı yıllarda bozulduğunu, 2011 yılında dönemin valisi tarafından tekrar aktif hale getirilmek için kentte getirilen bilim adamları tarafından tekrar düzeltildiğini hatırlattı.

Her sene bu şekilde etkinliklerin düzenlendiğini belirten Özmazı, "İbrahim Hakkı Hazretleri hocası İsmail Fakirullah hazretlerine saygı ve bir vefa ifadesi olarak 259 yıl önce bir güneş hadisesi düzeneğini oluşturmaktadır. Ekinoks tarihlerinde gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde görülmektedir. Bugün geniş bir kitleyle bu olaya şahitlik edeceğiz. Güneş hadisesi denilen 3 kilometrelik kuşbakışı uzaklıkta ki Kabetül Üstad Tepesi'nde harçsız bir duvar bulunmakta ve içinde 50 cm alan içerisindeki pencereden süzülen ışık kuleye, kuleden de süzülerek üstadın başucunu aydınlatmaktadır. Bu dünyada benzeri olmayan Işık Hadisesi Unesco Geçici Miras Listesinde de 2015 yılından beri yer almaktadır." dedi.

Dev ekran kuruldu

Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen, 'Işık Hadisesi' etkinliği için Türkiye'nin dört bir yanında insanlar ilçeye geldi. Etkinlik, ilçe meydanında kurulan platformda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Halkın hadiseyi izlemesi için meydana dev ekran kuruldu. Davetliler, saat 06.22'de sabahın ilk ışıklarıyla güneşin aydınlattığı türbeye yansıyan hadiseyi izledi.

Trabzon'dan ışık dadisesini izlemeye gelen Mehtap Kuru, "İlk defa doğu ziyaretine geldim. Ben ışık olayı ile karşılaşacağımı, göreceğimi ve bu tarihte de olacağını bilmiyordum. Çok etkilendim ve mutlu oldum. Ayrıca Trabzonlu hemşerilerime söylüyorum, gelsinler ziyaret etsinler. Gezilecek çok güzel yerleri var" diye konuştu.

Olaya şahitlik etmek için İstanbul'dan gelen Ahmet Karabağ ise gençliğinde Marifetnameyi okuduğunda bundan haberdar olduğunu dile getirerek, "İbrahim Hakkı Hazretleri, gerek astronomide gerek diğer bilimlerde hem İslami hem bilimsel alanlarda ünlü biridir. Işık hadisesini izlemek için geldim. Malumunuz yılda iki gün gece ve gündüzün eşit olması ile olay gerçekleşiyor. Işığın tepenin arkasından çıktığı anda ışığı dar bir alandan geçirip kuleden kabri şerifin üstüne düşürüyor. Ben ziyaret ettim şimdi, küçük bir pencere açmış ve o pencereden içeri ışık düşüyor. Bu hakikaten iyi bir matematik ve astronomi bilgi gerektiriyor" şeklinde konuştu.