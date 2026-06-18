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Siirt'in geleneksel peynirleri Ankara'da tanıtıldı

Siirt'in geleneksel peynirleri Ankara'da tanıtıldı
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Türkiye'nin peynir mirasını koruma projesi kapsamında Siirt Olgunlaşma Enstitüsü, yöresel peynir çeşitlerini tanıttığı stantla büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin zengin peynir mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen projede, Siirt Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı özel stant büyük ilgi gördü.

"Türkiye'nin Peynir Kültürü: Kültür ve Lezzet Buluşması, Köklerden Geleceğe Bir Milletin Peynir Hafızası" programında yer alan Siirt Olgunlaşma Enstitüsü, kentin yüzyıllardır yaşatılan geleneksel peynir çeşitlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Siirt'e özgü yöresel peynirlerin tanıtıldığı stantta, bölgenin zengin gastronomi kültürü katılımcılarla buluşturuldu. Enstitü tarafından yürütülen çalışmalarla, yerel peynir kültürünün korunması, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik faaliyetler de tanıtıldı. Anadolu'nun farklı bölgelerindeki peynir mirasının ele alındığı programda, Siirt'in kendine has lezzetleri ulusal ölçekte tanıtılarak kentin gastronomik değerlerine dikkat çekildi. Siirt Olgunlaşma Enstitüsü'nün çalışmaları, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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