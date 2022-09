Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde 'Şet Kuşatma' yapıldı

Bilecik'te 'İlin Ahisi' erkek kuaförü Erol Çakmak seçildi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya;

"Ahilik kurucusu Ahi Evran'ın ve en önemli temsilcililerinden olan Şeyh Edebali öğretileriyle günümüze ışık tutmaya devam etmektedir"

"Ahiliğin temelinde, kültüründe hem inancımız var hem de inancımızı işimizle hayata aktarmak var"

BİLECİK Bilecik'te "Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında geleneksel Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde 'Şet Kuşatma' töreni yapıldı.

Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde yapılan Ahilik Haftası" kutlama programına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, STK temsilciler, muhtarlar ve davetliler katıldı.

"Ahiliğin temeli 1171-1262 yılları arasında yaşayan Ahi Velih Evran tarafından Kayseri'de atılmıştır"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşması yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, "Ahiliğin temeli 1171-1262 yılları arasında yaşayan Ahi Velih Evran tarafından Kayseri'de atılmıştır. Ahi Evran, ahlakla sanatın birleşimi olan ahi teşkilatını kurarak, teşkilatın bir nevi yönetmeliğini de yazmıştır. 700'ün üzerinde kurulu bulunan ve İslam ahlakını esas alan bu yönetmenliği, esnaf ve sanatkarlar arasında tatbik etmiştir. Ahi Evran, kadınlarında örgütlenmesini sağlamıştır. İlk kadın teşkilatıdır. Ahilik teşkilatı sayesinde Anadolu'da Rumlar ile Ermenilerin elinde olan sanat ve ticaret hayatını zamanla Türkler de katılıp söz sahibi olmuşlardır. Ahilik teşkilatı toplumsal başarının ortak paydası olan insan üzerine kurulmuştur. Ahilik teşkilatı insanlar arasında ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, iş ve meslek hayatına saygı ve güven üzerine olma ilkelerini temel almıştır. Ahiliğin özü yardımlaşma, milli birlik ve beraberlik, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı temel ilke sayarak el birliği ve kardeşlik içerisinde ahilik kurallarına bağlı köklü sağlam düzenli bir toplum kurmak isteyen esnaf teşkilatlanmasıdır" dedi.

"Ahilik, yaklaşık bin yıllık geçmişi ile kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerlerimizi toplayan, para odaklı değil insan odaklı çalışan, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat felsefesi"

Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Ahilik Haftası samında bu yıl 35'incisini düzenlediklerini anlatarak, "Ahilik teşkilatının kurucusu esnafın piri Ahi Evran Veli, ahilik teşkilatını 'Ahilik bir insan bilimidir. Ahi her şeyden, her ortamda, her çağda denge ve düzen tutturandır. Ahi dağıtan değil toplayandır. Yıkan değil yapandır. Ahi toplumun varlığına, refah ve dirliğine dirlik sağlayandır' sözleri ile tanımlamıştır. Şüphesiz ki Anadolu Ahilerin kurucusu Ahi Evran'dır. Kurmuş olduğu ahilik teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayatımızı etkileyen Türk İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden olan Ahi Evran, 1171 yılında İran'ın Batı Azerbaycan tarafında bulunan Hoy kasabasında doğmuştur. Asıl adı Mahmut'tur. Lakabı 'Dinin yardımcısı' anlamına gelen Nasiruddin'dir. Ahilik yaklaşık bin yıllık geçmişi ile kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerlerimizi toplayan, para odaklı değil insan odaklı çalışan, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat felsefesi. Dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözüyle kökleşen bu anlayış Anadolu'dan atılmış sevgi tohumlarının 7 iklime yaymıştır. Ahiler topluma en kaliteli ve en hesaplı hizmeti verirken aynı zamanda bulundukları mahallede sosyal yardımlaşmayı dayanışmayı sağlamada aktif rol oynamışlardır. Ahilik haftasının her yıl geleneksel olarak kutlanmasıyla ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarlar ile bunların teşkilatlarının tanıtılması yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması meslek hayatında başarı gösteren esnaf ve sanatkarlar ile ahilik kültürüne hizmet etmiş kişi kurum ve kuruluşlarının ödüllendirilmesi amaçlanmıştır" dedi.

"Ahilik kurucusu Ahi Evran'ın ve en önemli temsilcililerinden olan Şeyh Edebali öğretileriyle günümüze ışık tutmaya devam etmektedir"

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ise, 13'üncü yüzyılda Ahi Evran öncülüğünde esnaf ve sanatkarlarımızın arasında kardeşlik ve dayanışma ruhunun pekiştirmek için kurulan ahilik teşkilatının günümüzde hala ticari faaliyetlerde örnek alınan bir erdemlilik hareket olduğunu belirtti. Kızılkaya, "Az önce rektörümüz ile kısa bir sohbetimiz esnasında şunu ifade ettik, önemli olan ne iş yaparsan yap, işini iyi yapacaksın ve işini ahlaklı yapacaksın. Aslında ahiliğin temelinde, kültüründe hem inancımız var hem de inancımızı işimizle hayata aktarmak var. Dolayısıyla bu erdemlik hareketi olarak ifade etmemiz ve gerçekten böyle kabul etmemiz önemlidir. Ahilik kurucusu Ahi Evran'ın ve en önemli temsilcililerinden olan Şeyh Edebali öğretileriyle günümüze ışık tutmaya devam etmektedir. Biz bugün ahilik kutlamalarının 35'incisini ülke olarak kutlarken Bilecik'te Şeyh Edebali'nin hemen eteğinde burada bunu ifade etmemizin ve burada bulunmamızın çok anlamlı buluyorum. Yüzyıllar önce ortaya koyduğum fikirler ile Anadolu'da sosyal yaşamın düzenlenmesinde büyük bir paya sahip olan ahilik, bireylere aşıladığı cömertlik, dürüstlük ve adaletle Türk toplumunun mayasını çalmıştır" dedi.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunması, halk oyunları gösteriler, 'İlin Ahisi' seçilen Erol Çakmak'a ödülün verilmesi, 'Şet Kuşatma' töreni, Ahilik duasıyla son buldu.