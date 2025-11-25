Seyfettin Aslan Aksoy Anma Programı ve Kitap Tanıtımı Trabzon'da Gerçekleşti

Trabzon'da, " Trabzon'un Sembol İsimlerinden Köprübaşılı Bir Bilge: Seyfettin Aslan Aksoy" adlı kitap tanıtıldı.

Vali Aziz Yıldırım, vefatının 5. yıl dönümünde Seyfettin Aslan Aksoy'u anmak amacıyla düzenlenen programda, Aksoy'un Trabzon için önemli bir şahsiyet, kültürel ve toplumsal değer olduğunu belirtti.

Seyfettin Aslan Aksoy'un oğlu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise babasının hatırasını yaşatmaya yönelik bu anlamlı organizasyon nedeniyle ailesine ve katılımcılara teşekkür etti.

Babasının dürüstlüğü, çalışkanlığı ve insan sevgisiyle tanındığını anlatan Aksoy, "Onun değerlerini yeni nesillere aktarmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu kitap ve bu program, onun bıraktığı izleri geleceğe taşıyan çok kıymetli bir adımdır. Programda bizleri katılımlarıyla onurlandıran tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan programda, Aksoy'un hayatından kesitler paylaşıldı, adını taşıyan kitabın tanıtımı yapıldı.