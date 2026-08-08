Serebral palsili Damla resimle hayata tutundu

Adana'da serebral palsi (beyin felci) nedeniyle yürüme ve konuşma güçlüğü çeken 36 yaşındaki Damla Kaya, çizdiği resimlerle hayatına renk katıyor.

Serebral palsi hastalığıyla dünyaya gelen Kaya, 2017'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da ziyaret ettiği rehabilitasyon merkezindeki özel gereksinimli bireylerin yaptığı resimlerden etkilenerek bu sanata ilgi duydu.

Resim sanatı konusunda kendisini geliştirmek isteyen Kaya, ailesinin de desteğiyle eğitim almaya başladı.

Annesinin yardımıyla tekerlekli sandalyesiyle gittiği Yüreğir Engelli Koordinasyon Merkezinde 5 yıl resim eğitimi alan Kaya, düzenli resim çalışmaları ve fırça kullanımı sayesinde zamanla el becerisini geliştirdi.

Kaya, farklı teknikler üzerine eğitimler alarak özgün çalışmalar yapmaya başladı.

Gününün büyük bölümünü resim yaparak geçiren, duygularını anlattığı çalışmalarını sosyal medya hesabından da paylaşan Kaya, resimlerini satarak gelir elde ediyor.

İlk sergisini açtı

Kaya, çalışmalarının başkaları tarafından da görülmesi ve kendisi gibi kişilere örnek olmak amacıyla Adana Müze Kompleksi'nde ilk sergisini açtı.

Akrilik boya tekniğiyle yapılan 23 eserin yer aldığı "Damla'nın Fırçası" sergisinin açılışı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru tarafından gerçekleştirildi.

Kaya, hem fiziksel gelişimine katkı sağlayan hem de gelir elde ettiği resim sanatında kendini daha da geliştirmek ve yeni sergiler açabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

"Kızımın bu başarısına ve azmine hayran kalıyorum"

Anne Ayşe Kaya, AA muhabirine, kızını her konuda elinden geldiğince desteklediğini söyledi.

Resim sanatıyla kızının hayatının daha da renklendiğini anlatan Kaya, "Kızım 'Anne ben de başarabilir miyim?' dedi, ben de 'Başarabilirsin kızım.' dedim. Gerçekten de kızımla beraber çok mücadele ettik, hiç pes etmedik. Onu her gün resim atölyesine götürdüm. Her şeyi bırakıp Damla'nın üzerine düştüm. Birçok kişi 'Boşuna gidiyorsunuz.' dedi ama şimdi kızıma hayran kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaya, kızının yaptığı her tabloda daha da mutlu olduğunu ve motivasyonunun arttığını dile getirdi.

Resim sayesinde el becerisi de gelişen kızını mutlu görmenin kendisini daha da mutlu ettiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Damla'nın eli kalemden önce fırça tuttu. Sınavlara girdiğinde kalem tutamadığı için işaretleyici oluyordu. Ama şimdi resim sayesinde kalem de tutabiliyor. Şimdi kızımın eserlerinin satışı var, müşterileri var. En büyük hayali resim sergisi açmaktı, onu da gerçekleştirdi. Çok mutluyum, kızımın bu başarısına ve azmine hayran kalıyorum."

Kaynak: AA