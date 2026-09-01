28 Yıllık Seramik Ustası Eserleriyle Dünyaya Açılıyor

Nevşehir'de yaşayan 47 yaşındaki seramik sanatçısı Zübeyir Ayhan, 28 yıldır geleneksel sanatları farklı kültürlerin motifleriyle harmanlayarak özgün eserler ortaya çıkarıyor.

Henüz ortaokul yıllarında güzel sanatlara ilgi duyan Ayhan, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 1998'de Avanos ilçesindeki Halk Eğitim Merkezince düzenlenen seramik kursuna katıldı.

Kursun ardından bu sanata gönül veren Ayhan, aradan geçen 28 yılda mesleğinde kendisini geliştirerek yoluna devam etti.

İlçedeki bir sanat atölyesinde el emeği göz nuru seramik ürünlerine çizim ve boyama yapan Ayhan'ın eserleri, Kapadokya'yı ziyarete gelen turistler aracılığıyla dünyanın dört bir köşesine ulaşıyor.

"Tamamen sabır işi"

Zübeyir Ayhan, AA muhabirine, küçük yaşta ilgi duyduğu sanatla iç içe bir yaşam sürmekten keyif aldığını söyledi.

Öğrenciyken güzel sanatlara ilgisi olduğunu ifade eden Ayhan, "Bir arkadaşımın tavsiyesiyle 3 ay süren kursa katıldım. Bu sanatın sonu olmadığı için hala çırağım diyeyim, sonuna kadar ustalık yok. Geleneksel sanatların hepsini elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum." dedi.

Ayhan, geleneksel motifleri farklı anlayışlarla bir araya getiren çalışmalara imza attığını ve farklı ülkelerin kültürlerini de eserlerine yansıttığını belirtti.

Selçuklu çiniciliği ile Çin ve Hindistan sanatlarını bir arada sentezlediğini anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"Daha çok İznik ve Selçuklu tarzı eserler yapıyorum. Bunları sentezleyip mandala ve resim tarzı da üretiyorum. Müşterinin talebine göre de çiziyoruz, boyuyoruz. Desen ve ebada göre bir günde de bir haftada da tamamlanan eser oluyor. Çalışmam bittikten sonra sırlama ve fırınlama aşamaları var. Fırınlama da 3-4 gün sürüyor. Fırında kırılma, akma gibi sürprizler de olabiliyor, çok detaylı bir çalışma. Bu benim için meslek, aynı zamanda hobi, ikisi bir arada. Çünkü severek yapılmazsa bu iş olmaz. Tamamen sabır işi. Bir de beğenildikçe, satıldıkça mesleğe daha çok aşık olunuyor."

"Bu mesleği iyi ki öğrenmişim"

Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Ayhan, "Bu sanat yaptıkça, beğenildikçe, satıldıkça beni çeşit aramaya yöneltti. Mesela Çinlilerin ayrı bir sanatı var, Hindistanlıların mandala sanatı var. Diğer ustaların sanatı var. Bunların hepsini öğrenmeye ve görsellik olarak çini ile beraber karşılaştırmaya çalışıyorum. Bu da bana ayrı bir keyif veriyor. Onur duyuyorum, bu mesleği iyi ki öğrenmişim." diye konuştu.

Daha önce Nevşehir Belediyesinin açtığı kurslarda öğrenci yetiştirdiğini ifade eden Ayhan, bu sanata olan ilgisizlik nedeniyle meslekte çalışan birkaç kişi kaldığını belirtti.

Ayhan, öğrenmek isteyen gençlere kapısının her daim açık olduğunu, bu sanatın yeni nesillerce tanınması ve uygulanması için elinden gelen desteği sunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA