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Semerkant'ta Türkoloji Kurultayı düzenlendi

Semerkant'ta Türkoloji Kurultayı düzenlendi
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Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen '100 Yıllık Vasiyet: Semerkant Türkoloji Kurultayı', Türk dünyasından akademisyenleri bir araya getirdi. Kurultayda ortak alfabe, Türkçenin geleceği ve dijital çağda Türkoloji çalışmaları ele alındı.

ÖZBEKİSTAN'ın Semerkant şehri, 5-6 Haziran tarihlerinde Türk dünyasının önde gelen bilim insanlarını bir araya getiren '100 Yıllık Vasiyet: Semerkant Türkoloji Kurultayı'na ev sahipliği yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Marmara Üniversitesi ve Semerkant Devlet Üniversitesi iş birliğiyle '100 Yıllık Vasiyet: Semerkant Türkoloji Kurultayı' düzenlendi. Kurultay, Türkoloji tarihinin önemli buluşmalarından biri olarak değerlendirildi. Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kuzey Makedonya'dan akademisyenlerin katıldığı kurultayda, ortak alfabe çalışmaları, Türkçenin geleceği, kültürel iş birlikleri ve dijital çağda Türkoloji araştırmalarının yeni yönelimleri ele alındı. İki gün süren kurultay kapsamında düzenlenen 15 oturumda Türk dünyasının ortak kültürel hafızası, akademik iş birlikleri ve geleceğe yönelik ortak projeler değerlendirildi. Kurultayda sunulan bildirilerin kitaplaştırılarak akademik dünyaya kazandırılacağı bildirildi.

Kurultayın açılışında konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, "Semerkant'ta gerçekleşen buluşma yalnızca geçmişe verilen bir sözün yerine getirilmesi değildir. Türkoloji çalışmaları dijital çağın imkanlarıyla yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Türkoloji alanında yeni iş birliklerine zemin hazırlayan kurultay, yüz yıl önce ortaya konulan ortak vizyonun günümüz şartlarında yeniden yorumlanması bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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