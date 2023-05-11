Selimiye Camisi'nin onarımı tamamlanan alemi monte ediliyor

Edirne'deki tarihi Selimiye Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Büyük kubbe kısmında bulunan alemin dış kaplamalarının onarımı tamamlandı ve montajına başlandı. Caminin restorasyonu akademisyenlerden oluşan bilim heyeti ile birlikte gerçekleştiriliyor. Restorasyonun tamamlanmasıyla Selimiye Camisi aynı ihtişamıyla hem ibadete hem de turizme açılacak.

EDİRNE'de restorasyonu süren tarihi Selimiye Camisi'nin onarımı tamamlanan büyük kubbe kısmında bulunan alemin montajına başlandı.

Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi caminin büyük bir titizlikle sürdürülen onarımı, büyük kubbe kısmında bulunan alemin dış kaplamalarının onarımı bitti. Altın varakla kaplanan, 693 kilogram ağırlığında, 29 parçadan oluşan 6 metre 30 santim uzunluğundaki ana kubbe aleminin montajına başlandı. Alemin, kurşunları yenilenen kubbe üzerine monte edilmesinin, 2 gün süren çalışma sonrası tamamlanacağı belirtildi.

Restorasyonda, daha önceki restorasyonlarda yapılan ve yapıya zarar veren çimentolu uygulamaların yapıdan uzaklaştırıldığını belirten Saraç, "Kurşun kaplamalarımızı söktük ve yapımızı statik olarak gözlemledik. Statik modelleme çalışmaları yaptık. Bu çalışmalardan sonra yapımızın ve minarelerin, ciddi bir statik problemi olmadığını anladık ve uygulamalara bu yönde devam ettik. Kubbelerimizin güçlendirme, restorasyon ve kurşun kaplama imalatlarını tamamladık. Bugün itibariyle de ana kubbemizin aleminin montajına başladık. Alemimiz 693 kilogram ağırlında olup, toplam 29 parçadan oluşmaktadır. Yüksekliği 6,3 metredir. Alemimizin temizlik, onarım ve altın varak kaplamalarını yaptık. Montajını da inşallah 2 gün içerisinde tamamlayacağız. Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi, en kısa sürede aynı ihtişamı ile ibadete ve hem de dış turizme kazandırılacak" diye konuştu.