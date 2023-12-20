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Selçuklu Belediyesi, 'Sign of the City Awards' 2023'te Dört Ödül Birden Kazandı

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Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından 'Sign of the City Awards' 2023 yarışmasında Selçuklu Belediyesi, dört farklı projesiyle dört ödüle birden layık görüldü. Sille Kaya Islahı Projesi, Gevale Kalesi Projesi, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ve okul dışı öğrenme ortamları ile Selçuklu Belediyesi, En İyi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi, En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Kullanma Projesi, En İyi Sosyo-Kültürel Yapı Projesi ve En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödüllerini kazandı.

Selçuklu Belediyesi, Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından olan "Sign of the City Awards" 2023 yarışmasında Sille Kaya Islahı Projesi, Gevale Kalesi Projesi, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ve okul dışı öğrenme ortamları ile 4 ödüle birden layık görüldü.

Türk gayrimenkul sektörünün en önemli ödüllerinden olan ve her yıl eşsiz projelerin değerlendirildiği "Sign of the City Awards" 2023'de ödüller sahiplerini buldu.

Selçuklu Belediyesi, 'Sign of the City Awards' 2023'te Dört Ödül Birden Kazandı

Bu yıl 7.'si düzenlenen organizasyonun ödül töreninde Selçuklu Belediyesi, Sille Kaya Islahı ile En İyi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi ödülüne, Gevale Kalesi'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarıyla En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Kullanma Projesi Premium ödülüne, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile En İyi Sosyo-Kültürel Yapı Projesi ödülüne, okul dışı öğrenme ortamlarıyla da En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görüldü.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, törende Selçuklu Belediyesi'nin ödülünü jüri üyelerinden aldı. Törende Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de hazır bulundu.

Selçuklu Belediyesi, 'Sign of the City Awards' 2023'te Dört Ödül Birden Kazandı

Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu Belediyesi eğitimin, sporun, sanatın, kültürün, tarihin ve medeniyetin merkezi olmaya devam edecek"

4 farklı kategoride ödül almaktan dolayı duyduğunu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Toplamda 150 projenin katıldığı, 89 projenin finale kaldığı ve 22 projenin de ödüle layık görüldüğü Sign of the City Awards ödüllerinde Selçuklu Belediyesi olarak biz de 4 farklı kategoride ödül almaya hak kazandık. Yeni Nesil Şehir Kütüpahane'mizde yaptığımız çalışmalarla En iyi Sosyo-Kültürel Yapı Projesi ödülünü kazandık.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okul dışı öğrenme ortamlarında, atölye faaliyetlerinde yaptığımız çalışmalarla En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görüldük. Kentsel dönüşüm ve sağlıklaştırma projesi kapsamında binlerce yıllık tarihe sahip olan Sille'de yaptığımız Kaya Islahı ile Selçuklu Belediyesi En İyi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi ödülünü almaya hak kazanmış oldu. Yine kültürel mirası koruma ve kullanma projesi kapsamında da Gevele Kalesi'nde yaptığımız kazı ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Kullanma Projesi Premium ödülünü almaya hak kazandık" dedi.

Selçuklu Belediyesi, 'Sign of the City Awards' 2023'te Dört Ödül Birden Kazandı

Selçuklu'da temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yapmanın gayret ve çabası içerisinde olurken, aynı zamanda eğitim, sağlık, spor, kültür ve turizm alanında da çok ciddi faaliyetler yürüttüklerini kaydeden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Bu aldığımız ödüller bizim için önemli. Çünkü Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmak, onların daha iyi şartlarda spor yapabilmelerini temin etmek, kültürel varlıklarımızın korunması ve yaşatılması noktasında üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz.

Bundan sonraki süreçlerde de inşallah bu çalışmalarımızı en iyi şekilde geliştirerek devam ettireceğiz. Her alanda gençlerimizin ve bütün vatandaşlarımızın en iyi imkanlara sahip olmaları için de belediye hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz. Bu noktada aldığımız ödüller bizim için önemli. Bütün ekip arkadaşlarımıza buradaki yaptıkları gayretli çalışmalardan ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyesi eğitimin, sporun, sanatın, kültürün, tarihin ve medeniyetin merkezi olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat

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