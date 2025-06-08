Saros Körfezi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Saros Körfezi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Ege Denizi'nin kuzeydoğusundaki Saros Körfezi sahilleri, Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun ilgi görüyor. Tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Bölge esnafı, bu yoğunluktan memnun.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'ndeki sahillerde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor.

Saros sahilleri, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm yerleri arasında bulunuyor.

Enez, Erikli, Yayla, Danişment, Vakıflar ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz turizmi sevenlerin ilgisini çeken bölgeye tatilciler adeta akın etti.

Sahillerde güneşlenen vatandaşlar denize girip serinledi.

Bayram tatilini sahillerde değerlendiren vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Turizm işletmecisi Mustafa İşçimen, AA muhabirine, havaların ısınması ve deniz suyu sıcaklığının uygun seviyelere ulaşmasıyla binlerce kişinin bölgeye geldiğini söyledi.

Uzun kumsalları ve berrak deniziyle öne çıkan Saros sahillerinde bayram hareketliliği yaşandığını belirten İşçimen, bölge esnafının sezona bereketli girdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
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