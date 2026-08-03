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Şarkıcı Kıraç, Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser verdi

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Kayseri'de Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

Kayseri'de Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte, Kıraç sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere katılan vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Konsere, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dadaloğlu Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Galip Bitigen ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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