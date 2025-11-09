Sapanca Gölü çevresinde dev proje başlıyor: Sapanca Park

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nin Sapanca Gölü çevresinde hayata geçirdiği "Sapanca Park Projesi" Kırkpınar'da başladı. Başkan Yusuf Alemdar, " Sapanca Gölü'nün ekolojik dengesini koruyarak, hiçbir dolgu yapmadan 100 bin metrekarelik nefes ve huzur noktası inşa ediyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca Gölü çevresinde başlatılan ' Sapanca Park Projesi' Kırkpınar bölgesinde başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle yürütülen proje kapsamında gölün doğal yapısına zarar verilmeden, tamamen çevre dostu malzemelerle yeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

Kırkpınar'da düzenlenen tanıtım programına Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Sapanca Başsavcısı Muhammed Mustafa Vural, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SGC Başkanı Sezai Matur, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BİR HAYALİMİZİ DAHA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin hem ilçeye hem de kente değer katacağını belirterek, "Sapanca'da bugüne kadar hep birlikte istişareyle hareket ettik. Sayın Bakanımıza anlattığımız hayali bugün hayata geçiriyoruz. Projeyi gölün ekolojisini koruyarak, hiçbir dolgu yapmadan inşa ediyoruz. Yeşil alanları, parkları, yürüyüş yolları, kafeleri ve sosyal alanlarıyla Sapanca Park, 100 bin metrekarelik nefes ve huzur noktası olacak" dedi.

6 KİLOMETRELİK İLK ETAP 2026'DA TAMAMLANACAK

Alemdar, çalışmanın ilk etabında 6 kilometre boyunca yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, oyun grupları ve kafeteryaların yer alacağını belirtti. 150 milyon TL maliyetle yürütülen ilk etap, 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanacak.

Toplam 37 kilometre uzunluğa ulaşacak proje; 26 kilometresi Sakarya, 11 kilometresi ise Kocaeli sınırında yer alacak şekilde planlandı. 37 bin metrekarelik alanda "hidro tohumlama" tekniğiyle yeşil alan oluşturulacak, 1 milyon metrekarelik bölgede binin üzerinde yetişkin ağaç bulunacak.

'BİZ YAKALIM, YIKALIM DEMİYORUZ'

Bazı yanlış algılamalara değinen Alemdar, "Biz hiçbir şekilde esnafımızın karşısında olmadık. Mevcut tesisler hizmet vermeye devam edecek. 6 kilometrelik bu projenin maliyeti 150 milyon TL. İnşallah 2026'nın ilk çeyreğinde hep birlikte burada buluşacağız. Çocuklarımız bisiklete binecek, vatandaşlarımız yürüyüş yapacak, misafirlerimizi bu cennet Sapanca'da ağırlayacağız" diye konuştu.

'BU PROJE DÜNYAYA HİZMET EDECEK'

Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, "Projenin en başından beri içindeyiz. Kamusal alanların halk yararına kullanılması bizim için önemli. Bu çalışma, tüm Sakarya halkının özgürce faydalanabileceği bir proje olacak" dedi.

Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ise, "Bu proje sadece Sapanca'ya değil, Sakarya'ya, Türkiye'ye ve dünyaya hizmet edecek bir çalışmadır. Bölgenin doğal değerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

DOĞAYA SAYGILI TEKNİKLE İNŞA EDİLİYOR

Sapanca Gölü'nün hassas yapısına uygun tasarlanan proje, dolgu yapılmadan tamamen "kuru pere" sistemiyle hayata geçirilecek. Gölün kıyı çizgisine müdahale edilmeyecek, ekolojik denge korunacak. Projede kullanılacak tüm malzemeler, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu ürünlerden seçilecek.