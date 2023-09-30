Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe'yi ziyaret ederek yeni bulunan heykelleri inceledi.

Şanlıurfa Valisi Göbeklitepe ve Karahantepe'yi Ziyaret Etti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe'yi ziyaret ederek yeni bulunan heykelleri inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak, Taş Tepeler Projesi kapsamında kazı çalışmalarının sürdüğü Göbeklitepe, Karahantepe, Çakmaktepe ve Sayburç kazı alanlarında incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Şıldak, Taş Tepeler Proje Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul ile birlikte Göbeklitepe'yi ziyaretinde yeni bulunan boyalı heykel, Karahantepe ziyaretinde ise gün yüzüne çıkarılan insan heykelini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazı alanlarındaki çalışmalarla iftihar ettiklerini belirten Şıldak, tarihi bir gün olduğunu ve bulunan eserlerin tarih öncesine dayanan ilk sanat eserlerinden biri olabileceğini ifade ederek, gün yüzüne çıkarılan yeni buluntuların kazı çalışmalarına yeni bir heyecan ve motivasyon kazandıracağını kaydetti.

Vali Hasan Şıldak'a kazı alanlarındaki ziyaretlerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Müze Müdürü Celal Uludağ ile Çakmaktepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Fatma Şahin ve Sayburç Kazı Başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan eşlik etti.