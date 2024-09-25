Şanlıurfa'nın UNESCO Müzik Şehri Lansmanı 23 Ekim'de Gerçekleşecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin kültürel mirasının uluslararası arenada tanıtımına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son olarak müzik alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dâhil olmasının mutluluğunu 23 Ekim'de düzenleyeceği lansman ile yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Tarihi, kültürü, gastronomisi ve müzik kültürü ile Türkiye'nin önemli bir köşe taşı olma özelliğine sahip olan Şanlıurfa'nın sahip olduğu zenginlikler Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile uluslararası arenaya taşınıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan müziğimizi ile UNESCO Müzik şehri Şanlıurfa Yaratıcı Şehirler Ağı'na dâhil oldu.

Şanlıurfa için heyecan verici olan bu gelişme, 23 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek muhteşem lansman etkinliği ile kamuoyuyla paylaşılacak. Şanlıurfa'nın her alanda ön plana çıkacağı bu özel etkinlikte, şehrimizin müzik kültürü ve gastronomi zenginliğini, tüm renkleri ve tatlarıyla dünyaya tanıtacağız.

Etkinliğimizde, Şanlıurfa'nın müzik mirasını ve geleneksel müzik formlarını yansıtan "Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik" konulu etkileyici bir sergi yer alacak. Yerel sanatçılarımızın büyüleyici performansları, dinleyicilere müziğimizin evrensel değerlerini ve şehrimizin eşsiz mutfak kültürünü sunacak. Her notası, her lezzeti ile bu etkinlik, kültürel bir şölen haline dönüşecek.

Aynı zamanda, bu anlamlı lansmana diplomatik temsilciler, büyükelçiler, Şanlıurfa'da iş birliği yaptığımız uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Türkiye temsilcileri ve önemli köşe yazarları da davet edildi. Şehrimizi bu sayede, uluslararası alandaki görünürlüğünü artırarak, kültürel değerlerimizi daha geniş kitlelere de ulaştırmış olacağız.

Şanlıurfa'nın zengin kültürel geçmişi ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılımının sağlayacağı fırsatlar, bu etkinliğin en önemli başlıklarından birini oluşturmaktadır. Müzik şehri olarak tanınmayla başlayan bu yolculuğumuz lansmanda yer alacak yerel lezzet ve tatlarımız ile Şanlıurfa'ya gastronomi turizmi açısından da büyük potansiyel yaratacaktır. UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa lansmanı ile Şanlıurfa Turizm alanında da tanıtımını yapmış olacak.