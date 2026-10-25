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Şanlıurfa'da fotoğraf kursu kursiyerleri ilk cezaevi Fırfırlı Camisi'ni fotoğrafladı

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Şanlıurfa'da fotoğraf kursu kursiyerleri ilk cezaevi Fırfırlı Camisi'ni fotoğrafladı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da fotoğraf kursu kursiyerleri ilk cezaevi Fırfırlı Camisi'ni fotoğrafladı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki fotoğrafçılık kursu kursiyerleri, kentin ilk cezaevi olarak kullanılan ve ardından ibadethane olan Fırfırlı Camisi'ni fotoğrafladı. Kursiyerler, ilk kez gördükleri tarihi yapıyı fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadı.

Şanlıurfa'da fotoğrafçılık kursu kursiyerleri, eskiden kentin ilk cezaevi olan, ardından ibadethane olarak kullanılmaya başlanan Fırfırlı Camisi'ni fotoğraflamanın heyecanını yaşadı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde bulunan Fırfırlı Camisi fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu. Kentin ilk tarihi yapılarından biri olan Fırfırlı Camisi, yapım tarihi net olarak bilinmemekte olup ilk olarak kilise, ardından 1930'lu yıllarda şehrin ilk cezaevi, son olarak ise ibadethane olarak kullanılmaya başlandı. Nahit taştan yapılan ve uzun yıllar tarihi yapısını koruyan ibadethane, fotoğraf sanatçısı adaylarının ilgi odağı oldu. Adaylar, ilk kez gördükleri ibadethaneyi fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadı.

Kursiyerleri kentin önemli yapılarıyla buluşturan fotoğraf sanatçısı Mahmut Ormancıoğlu, "Fotoğraf kursumuzdaki arkadaşlarla bu tarihi mekanı fotoğraflamak için geldik. Buranın kilise, ilk cezaevi ve sonrasında ibadethane olarak kullanılması dikkatimizi çekti. Arkadaşlarla fotoğraflama ve görüntüleme çalışması yapıyoruz" dedi.

Fotoğraf sanatçısı adaylarından Mehmet Ertuğrul ise ilk kez gördüğü tarihi yapıyı fotoğraflamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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