Şanghay Film Festivali'nde Türkiye Standı Kuruldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca Asya'nın en büyük film festivali olarak anılan ve bu yıl 27'ncisi düzenlenen Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde Türkiye standı kuruldu.

Türkiye; Asya'nın en büyük ve Çin'in en köklü uluslararası sinema etkinliği olan Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) organizasyonuyla yer alıyor. Bu yıl 27'ncisi düzenlenen festival kapsamında kurulan Türkiye standı, Türkiye'nin sinema alanındaki gücünü ve kültürel çeşitliliğini dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. 4 gün boyunca açık olacak stant, Türk sinemasının uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen Türk Sineması Resepsiyonu, Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural'ın katılımıyla açıldı.

'TÜRK DİZİLERİ, DÜNYA GENELİNDE BÜYÜK BİR İLGİYLE İZLENİYOR'

Resepsiyonda konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türk sinemasının uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarına değinerek, "Şanghay Uluslararası Film Festivali, Asya ve dünya sinemasının önemli bir vitrini olarak, Türk sinemasının çeşitliliğini ve derinliğini sergilemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu platformu değerlendirerek, filmlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve sektörümüzün küresel alandaki varlığını pekiştirmeyi hedefliyoruz. Türk dizileri, dünya genelinde büyük bir ilgiyle izleniyor; ancak Çin pazarında hala önemli bir potansiyel mevcut. Umuyoruz ki bu etkinlik, dizilerimizin Çin'de daha fazla izleyiciye ulaşmasına katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Birol Güven ayrıca, yabancı film yapımcılarına Türkiye'de gerçekleştirdikleri harcamaların yüzde 30 kadarının iade edilebildiğini, Türkiye'nin doğal plato özellikleri ve teknik altyapısı sayesinde dünya genelinde tercih edilen bir film çekim merkezi haline geldiğini vurguladı. Güven, bakanlık desteğiyle çekilen Ensar Altay'ın yönettiği 'Kanto' ile Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in yazıp yönettiği 'Sahibinden Satılık Rahmet' adlı filmlerin, festivalin Asian New Talents (Asyalı Yeni Yetenekler) yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil ettiğini duyurdu.

Ayrıca bu yıl ilk kez festival kapsamında yer alan 'Türkiye Özel Bölümü'nde; Hatice Aşkın'ın yönettiği 'Adresi Olmayan Ev', Seyfettin Tokmak'ın yönettiği 'Tavşan İmparatorluğu', Hikmet Kerem Özkan'ın yönettiği 'Hakkı' ve Emine Yıldırım'ın yönettiği 'Gündüz Apollon Gece Athena' adlı yapımların gösterimleri gerçekleştiriliyor.