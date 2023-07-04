Sanatçılara verilmesi gereken teşvik ikramiyeleri ödenmiyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev yapan sanatçılara yılın ilk altı ayı için haziran sonunda verilmesi gereken bir maaş tutarındaki ikramiyenin hala ödenmediğini belirtti. İlgezdi, konuyu TBMM gündemine taşıdı ve Bakan Ersoy'dan yanıt istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev yapan sanatçılara yılın ilk altı ayı için haziran sonunda verilmesi gereken bir maaş tutarındaki ikramiyenin hala ödenmediğini belirterek, "Sanatçılarımızla imzalanan hizmet sözleşmesinin birinci ve ikici maddeleri çok açık. Teşvik dönemi olarak 1 Ocak- 30 Haziran arası ilk teşviki alması gereken Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanatçılara halen 1 maaş tutarındaki teşvikleri yatmadı. Muz cumhuriyetlerinde bile böyle lakaytlık görülmemiştir" dedi. Konuyu TBMM gündemine taşıyan İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. İlgezdi, Bakan Ersoy'a "Sanatçılara haziran sonuna kadar yatması gereken teşvikleri yatacak mıdır? Yatacaksa ne zaman yatırmayı düşünmektesiniz?" diye sordu.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi sanatçılara yılın ilk altı ayı için haziran sonuna kadar ödenmesi gereken teşvik ikramiyelerinin süre dolmasına karşın ödenmemesini Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verdi. İlgezdi önergesinde şunları kaydetti:

"Hizmet sözleşmesinde, teşvik ikramiyesinin ödeneceği altı aylık dönemler olup, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arası birinci teşvik dönemini, 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arası ikinci teşvik dönemi olarak belirtiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarımızla imzaladığı hizmet sözleşmesine uymuyor. Yetkili sendika yapılan usulsüzlüğe göz yumuyor. Olan sanatçılarımıza oluyor.

Hizmet sözleşmesinin ikinci maddesinde de 'ilke ve esaslara uyan personele, ilki Haziran, ikincisi Aralık ayında olmak üzere yılda iki kez teşvik ikramiyesi ödenebilir' ifadeleri var. Sözleşme hükümleri gereği sanatçılara haziran ve aralık sonuna kadar birer maaş ikramiye verilmesi gerekirken temmuz ayına geldiğimiz halde bu teşviklerin yatmaması skandaldır."

İlgezdi, Bakan Ersoy'un şu sorulara yanıt vermesini istedi:

"- Sanatçılara haziran sonuna kadar yatması gereken teşvikleri yatacak mıdır? Yatacaksa ne zaman yatırmayı düşünmektesiniz?

Oluşan gecikmeden kim ya da kimler sorumludur? Sorumlular hakkında bir idari soruşturma açılacak mıdır?

Bu gecikmelerden dolayı oluşan maddi kayıpları karşılayacaklar mıdır?

Zamanı belli olan ve her sene düzenli olması gereken ödemeler neden düzensiz yapılmaktadır?"