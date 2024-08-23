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Sanatçı Yahya Deniz denizin altında cura çalıp halay çekti

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Müzik sanatçısı Yahya Deniz, sosyal medyada çektiği videolarla ilgi çekmeye devam ediyor. Sanatçı şimdi de denizin altında cura (saz) çaldı ve halay çekti. Sosyal medyada hızla milyonlara ulaşan video büyük ilgi gördü.

Müzik sanatçısı Yahya Deniz, son çekmiş olduğu denizin altında cura (saz) çaldığı videoyla sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

İnsanların son zamanlarda gülümsemeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Deniz, bu tarz videoları çekmeye devam edeceğini söyledi.

Sanatçı Yahya Deniz denizin altında cura çalıp halay çekti

YAHYA DENİZ KİMDİR?

Aslen Erzincan Kemahlı olan Yahya Deniz İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta müzikle tanıştı. Bağlama ve solist olarak İstanbul TRT radyosunda görev aldı. Konservatuvarı kazanınca bırakmak durumunda kaldı. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarını bitirdi.

Sanatçı Yahya Deniz denizin altında cura çalıp halay çektiYahya Deniz

Çeşitli TV programlarında, konser ve düğün gibi yerlerde sahne aldı. Sosyal medyada çekmiş olduğu video içerikleriyle kısa sürede geniş bir kitleye hitap etmeye başladı.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Kültür Sanat

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