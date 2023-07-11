İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, Taksim Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 69 yaşında hayata veda eden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Buradaki törenin ardından usta ismin son yolculuğuna uğurlanacağı Taksim Camii'ne geçildi. Camideki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Algöz, Teoman, Acun Ilıcalı, Yılmaz Erdoğan, Metin Özülkü, Aras Bulut İynemli, Uraz Kaygılaroğlu, Ozan Güven, Kenan Atak, Yücel Arzen ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, Taksim Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

69 yaşında hayata veda eden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Buradaki törenin ardından usta ismin son yolculuğuna uğurlanacağı Taksim Camii'ne geçildi. Camideki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Algöz, Teoman, Acun Ilıcalı, Yılmaz Erdoğan, Metin Özülkü, Aras Bulut İynemli, Uraz Kaygılaroğlu, Ozan Güven, Kenan Atak, Yücel Arzen ve çok sayıda sanatçı katıldı.

"Bu memleketin toplam sevgisine talip olmuş bir insandı"

Törende basın mensuplarına konuşan Acun Ilıcalı, "Bazı insanlar için derler ya 'melek gibi adamdı' diye onun için söyleyeceğimiz tek şey bu. Her şeye pozitif bakan bir insandı. Onunla olduğumuz her zaman bize bir şeyler katan abimizdi. Allah herkese böyle anılmayı nasip etsin" dedi.

Gülben Ergen ise, "Çok zor bir gün. Hepimiz yarım kaldık. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu.

Yücel Arzen ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize gidişiyle çok güzel bir şey öğretti. Bu memleketin toplam sevgisine talip olmuş. Onu derleyebilmiş ender sanatçılardan biri olduğunu bize gösterdi. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.