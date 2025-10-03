Sanatçı Genco Gülan, yağlı boya tablosu ile Kız Kulesi'ne yüzdü

Sanatçı Genco Gülan, Eylül ayının son Pazar günü (28 Eylül 2025), bir yağlı boya tablosu ile beraber Kız Kulesi'ne yüzdü. Toplamı 1,2 km uzunluğundaki turda Gülan'a yüzme antrenörü, milli yüzücü Derya Özkök eşlik etti. Projeyi akademisyen Dr. Baybars Sağlamtimur enfes fotoğraflarıyla su altı ve su üstünden belgeledi.

GÜLAN, YAPTIĞI PERFORMANSLARI "TERSİNE İZLEMCİLİK" BAŞLIĞI ALTINDA SUNUYOR

Gülan performans sanatı olarak tanımladığı aksiyonunu, bizlere "Tersine İzlenimcilik" başlığı altında sunuyor. Bildiğiniz gibi, geçen yüzyılda 'izlenimciler' (empresyonisler) örneğin Alfred Sisley resimlerini açık havada yapardı. Hatta üstat manzara ressamlığını 'Açık hava ressamlığı' (En plein air) düzeyine taşımıştı. Post empresyonist Vincent Van Gogh'un da boya takımlarını alıp Güney Fransa'da uzun doğa yürüyüşleri yaptığını biliyoruz.

Genco Gülan süreci tersine çeviriyor; önce resmi yapıyor, daha sonra resmin betimlendiği manzaraya, peysaja resimle beraber gidiyor. Bu şekilde sanatçıyı (ve belki de seyirciyi) kapalı atölyelerde, galerilerde hapis kalmaktan kurtarmaya çalışıyor. Sanat yazarı Sertaç Dinçer, ülkemizde batılı anlamda bir 'izlenimci' ressam örneğinin olmadığının altını çizse de Gülan, geçtiğimiz senelerde İbrahim Çallı'nın memleketi Çal'a gitmiş ve doğada üstadın ayak izlerini takip etmişti.

GEÇTİĞİMİZ YIL AĞRI DAĞI'NA TIRMANMIŞ, ZİRVEDE TABLOYU BEYAZA BOYAMIŞTI

Geçtiğimiz 2024 yaz sonunda, Genco Gülan Ağrı dağına (5137m) bir yağlı boya tablo ile tırmanmış ve zirvede tabloyu beyaza boyamıştı. Bu yaz başı sanatçı ASPEG ile beraber, Tekirdağ'daki zifiri karanlık Yenesu mağarasına boş bir tuval ile girdi, mağaranın sonuna kadar gidip geri döndü, projeye 'Siyah üzerine Beyaz' ismini verdi.

Genco Gülan yapıtlarında disiplinler arası yaklaşımı ve sanat sarihine yapılabilecek referansları önemsiyor. Gülan Kız Kulesine yüzebilmek için yaklaşık bir sene boyunca yüzme çalıştı. Akıntıları öğrenmek için de yazın Üsküdar Salacak'tan Boğaza girdi. Genco Gülan, önümüzdeki sezon da yüzme ve resim çalışmaya devam ederek, 2026 yazında bir Rumeli Hisarı yağlı boya tablosu ile beraber Anadolu yakasından Avrupa yakasına, Kanlıca'dan Hisar'a yüzmek istiyor.