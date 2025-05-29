SAMSUN Büyükşehir Belediyesi tarafından 8'incisi düzenlenen ' Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali' Bafra ilçesinde başladı. 1800 farklı yenilebilir ot ve bu otlardan yapılan yöresel yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Bafra ilçesine bağlı Sürmeli Mahallesi'nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Turizmciler Derneği'nin destekleriyle yapılan bin 800 farklı yenilebilir ot ve bu otlardan yapılan yöresel yemeklerin yer aldığı 8'inci Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali başladı. Festival kapsamında ziyaretçilere 4 gün boyunca lezzet ve kültür şöleni sunulacak. Festivalin açılışı, 30 Mayıs Cuma günü Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde yapılacak törenle gerçekleştirilecek. Etkinlikler 1 Haziran Pazar gününe kadar Samsun'un farklı noktalarında devam edecek. Festival süresince yemek yarışmaları, gastronomi söyleşileri ve ot yemekleri atölyeleri gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Doğadan toplanan otlarla hazırlanan yüzlerce geleneksel tarif de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Samsun'da 12 işaretle ürünün olduğunu belirten OMÜ Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, "Samsun'da sadece Mayıs ve Haziran aylarında değil, yılın 12 ayı farklı festivaller yapılabilir. Geçen yıl gastronomi çalıştayı kapsamında 12 ilçemizi gezdik, rapor hazırladık. Her ilçenin kendine has ürünleri var. Şu anda 12 işaretli ürünümüz mevcut. Eğer UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına gastronomi dalında girersek, ziyaretçi sayımız da artar. Türkiye'de 2 saat içerisinde hem yayla hem de denizi görebileceğiniz 2 şehirden biri Samsun'dur. Bu avantajları koruyarak sürdürülebilir şekilde değerlendirirsek, önümüzdeki 5-10 yılda Samsun'un turizmden aldığı pay daha da artacaktır" dedi.

Amaçlarının hem Samsun'u hem de Bafra'yı ot yemekleriyle ön plana çıkarmak olduğunu ifade eden Bafra Sürmeli Mahallesi Kurucu Başkanı Süleyman Özata, "Sürmeli Köyü olarak 2010 yılında organik köy projesiyle yola çıktık. Tarımsal dönüşüm hedefiyle hareket ettik. Tamamen tarıma dayalı yemekler, otlar ve aromatik bitkiler üzerine yoğunlaştık. Bu çalışmalarımızdan biri de ot festivali oldu. Amacımız hem Samsun'u hem de Bafra'yı ot yemekleriyle ön plana çıkarmaktı. Bunu da başardık" diye konuştu.

Haber – Kamera: Emre ŞAHİNOL/BAFRA, (Samsun)