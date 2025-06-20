Samsun Kültür Yolu Festivali Yarın Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Kültür Yolu Festivali'nin yarın başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şehirlerin kültürel marka değerini artırmayı hedefleyen Kültür Yolu Festivallerinin dördüncüsünün, 21-29 Haziran tarihleri arasında Kurtuluş Mücadelesi'nin başladığı yer olan Samsun'da düzenleneceği ifade edildi.

Buna göre, festival kapsamında, Samsun Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de açılacak Minyatürlerle Samsun sergisi, Anadolu Masal Yolu Anlatımlı Masal Sergisi yer alacak. Tütün İskelesi'nde ise Gökyüzünden Türkiye sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Gazi Müzesi de Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin özel koleksiyonuyla Nejat Çuhadaroğlu'nun küratörlüğünde hazırlanan Milli Mücadele sergisine ev sahipliği yapacak. Bu sergide, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal üniforması da dahil olmak üzere onlarca eser sergilenecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Sonsuz Şehirler ve Tılsım sergisi Osmanlı dönemine ait tılsımlı gömlek geleneğini tuval üzerine taşıyarak ziyaretçilere sunacak.

Samsun Müzesi'nde Antik Çağdan Günümüze Koku Yolculuğu sergisi, Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri sergisi, Her Çağda Çocuk Olmak sergisi, Atatürk'ün sözleri üzerinden şehrin tarihi önemini vurgulayan Atatürk'ün Samsun'u sergisi, müze kütüphanesinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Konserler Batı Park'ta düzenlenecek

Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi'nde dijital sanatın imkanlarıyla sunulacak birçok sergi de yer alacak. İskender Pala Romanlarından Kelimeler ve Renkler Resim Sergisi, edebiyat ve görsel sanatı buluştururken; Yaşayan Miras: Bafra Zembili sergisi de geleneksel el sanatlarını tanıtacak.

Hareketli minyatürlerin yer aldığı Türkiye'nin Minyatürleri ve Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması ile zanaatkarları anlatan Türkiye'nin Ustaları belgeseli de bu alanda izlenebilecek.

Festival kapsamında Batı Park'ta ana sahne kurulacak ve Haluk Levent, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Alişan, Sinan Akçıl, Burak Kut, Merve Özbey ile Resul Dindar Samsunlulara konser verecek.

Festivalde, Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü Singin in the Rain müzikalini Türkiye'de ilk kez sahneleyecek. Ayrıca Fareler ve İnsanlar oyunu, Piri Reis balesi, Doktor Mucize ve Muhteşem Süleyman operaları da izleyicilerle buluşacak.

Çocuklar için Doğu Park'ta köy kurulacak

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında, Doğu Park'ta Çocuk Köyü kurulacak. Bu alanda tiyatrolar, çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, müzik ve drama atölyeleri, mobil müze tırları yer alacak.

TÜRSAK işbirliğiyle çocuk filmlerinin gösterileceği festivalde, Samsun Müzesi'nde Arkeolojiyi Sevdirmek ve Müzede Drama gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Sen de Çal ve Sen de Söyle projeleriyle genç müzisyenlere de festival takipçileriyle buluşma imkanı sağlanacak.

Samsun'un gastronomik değerlerinin de öne çıkacağı festivalde, Lezzet Noktası olarak belirlenen restoranlarda Şef Ramazan Bingöl'ün koordinasyonunda Merve Akkuş, Barbaros Yoloğlu ve İdil Açıkalın gibi usta şefler tarafından hazırlanan yöresel yemekler sunulacak.