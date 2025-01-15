SAMSUN'DA ÇOCUKLARA ÖZEL 'OKULUMUZ ORMAN' OYUNU SERGİLENDİ
Samsun Devlet Opera ve Balesi, Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu 'Okulumuz Orman' adlı çocuk oyununu Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi. Oyun, öğrencilerin hayvanat bahçesinden gerçek bir ormana geçişlerini ve bu süreçte yaşadıkları maceraları anlatıyor. Oyun, 25 Ocak Cumartesi günü bir kez daha izleyiciyle buluşacak.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu sahneye koydu.
Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.
Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümü Gülnur Çağlayan Tuluk, dekoru Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.
Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla kurtulmalarını ele alıyor.
Çocukların ilgi gösterdiği oyun, 25 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te yeniden sahnelenecek.