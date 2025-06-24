Samsun'da Çocuklara Kil Üzerine Çivi Yazısı Dersi

Samsun'da Çocuklara Kil Üzerine Çivi Yazısı Dersi
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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklar kil tabletler üzerine Akadca hecelerden isimlerini yazmayı öğrendi. OMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, etkinlikte yazının icadı ve gelişimi hakkında bilgiler verdi.

SAMSUN'da Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuklar kil üzerine çivi yazısı ile isimlerini yazdı. OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, çocuklara kil tabletler üzerine 'Akadca' hecelerden kendi isimlerini yazmayı öğrettiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da çocuklara 'Kil Üzerine Çivi Yazısı ile İsim Yazma' etkinliği düzenlendi. Samsun Müzesi Kütüphane Bölümü'nde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar kil tabletlere Akadca hecelerden kendi isimlerini yazdı. Etkinliğe dair bilgi veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, "Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Müzesi'nde çivi yazılı tablet yazma etkinliği düzenledik. Buraya katılan çocuklarımızla beraber önce yazı nasıl icat oldu, yazının gelişimiyle ilgili kısa bir konferans, söyleşi yaptık. Ardından bu alana geldik ve atölyede herkese verdiğimiz kil tabletler üzerine Akadca hecelerden kendi isimlerini bölümleyerek Akadca olarak isimlerini yazmalarını istedik. Açıkçası biz çok şaşırdık. Sümercede 'Tablet Evi' anlamına gelen Edubba projesi Avrupa'da yapılıyordu. Biz bunu aslında Samsun'a taşımış olduk ve çocuklarımızın bu ilk denemelerinde oldukça başarılı olduğunu görmek bizi mutlu etti" diye konuştu.

İlk kez böyle bir tecrübe kazandıklarını belirten çocuklar ise isimleri yazmakta zorlandıklarını ama çok eğlendiklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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