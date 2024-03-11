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Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet Belgeseli İzmir'de Gösterildi

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Toplumcu gerçekçi edebiyat kuşağının önemli yazarlarından Samim Kocagöz'ün hayatını konu alan 'Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet' belgeselinin İzmir'deki gösterimi yapıldı. Belgeselde Kocagöz'ün aile yaşamı, yazarlık serüveni ve edebiyat dünyasına katkıları anlatılıyor.

Toplumcu gerçekçi edebiyat kuşağının önemli yazarlarından Samim Kocagöz'ün hayatını konu alan "Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet" belgeselinin gösterimi İzmir'de gerçekleştirildi.

İzmir Sanat KültürPark'ta izleyiciyle buluşan belgeselde Samim Kocagöz'ün aile yaşamı, yazarlık serüveni, eserleri ve edebiyat dünyasına katkıları anlatılıyor.

Edebiyat dünyasına kaynak oluşturacak arşiv niteliği taşıyan belgeselin seslendirmesini Türk Tiyatrosu'nun en önemli isimlerinden oyuncu Tamer Levent gerçekleştirdi. Belgeselin müziklerini de birçok önemli dizi, film ve belgesel projesinde imzası bulunan Yıldıray Gürgen yaptı.

Samim Kocagöz'ün oğlu Şükrü Kocagöz, AA muhabirine babasının 1940 kuşağının toplumsal gerçekçi romancıları arasında bulunduğunu, babasının Sabahattin Ali'nin öğrencisi ve Fakir Baykurt'un hocası olduğunu belirtti.

"Görüntüler Ara Güler'in fotoğraflarıyla desteklendi"

Türk edebiyatında toplumsal gerçekçiliğin unutulduğunu düşündüğünü belirten Karagöz, şunları kaydetti:

"Bu filmle amacımız Samim Kocagöz'ü tanıtırken toplumsal gerçekçilerin Türk kültürüne vermiş olduklarını vurgulamak. Edebiyatta çok önemli yerleri var. Toplumsal gerçekçilik, emekçiden yana olup sosyalist bakış açısından edebiyat yapmak. Sanatı sanat için yapmak değil. Sanattan zevk alırken toplumsal bir mesaj verip toplumu daha iyiye ve güzele yönlendirme amacı olan bir sanat. Belgesel 55 dakika. Görüntüler Ara Güler'in fotoğraflarıyla desteklendi. Ara Abi, babamın büyük dostuydu. Fotoğraflar selle yok olmuştu. Ara Güler arşivinde ne varsa basarak bize verdi. Müteşekkiriz. Onun sayesinde bu film oluştu."

"Anadolu'yı dolaşacak bu belgeseli tüm Türkiye'nin tanımasını istiyoruz"

Belgeselin yönetmeni Mesut Gengeç de Kocagöz'ün bir dönemin çok önemli edebiyatçısının topluma karşı sorumluluk duygusuyla sürekli bir üretim içinde olması ve insanların yaşamına dokunan bir karakter olması temalarını belgeselde işlediklerini söyledi.

Gengeç, Kocagöz'ün daha çok tanınmasını istediklerini ifade ederek, "Biz onun hayatının önemli dönemlerini ve eserlerini aktarırken duygusal ve onun yaşamına dokunarak aktarmaya çalıştık. İnsanların geri dönüşleri çok olumlu. Söke'deki gösterimde çok ağlayan oldu. Tüm Türkiye'nin tanımasını istiyoruz. Anadolu'da dolaşacak bu belgesel.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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