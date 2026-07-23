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Türk akademisyenlerden saman heykelde ikincilik

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Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Konak: - "Biz 3 kıta 12 ülkede eserler ürettik ve ödüller aldık. Birbirinden farklı üç kültüre işler ürettik ve bunlardan teveccüh gördük. Bunun ürettiğimiz işlerle evrensele ulaşabildiğimizin göstergesi olduğunu düşünüyorum"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan ekip, Fransa'da düzenlenen 15. Valloire Uluslararası Saman ve Ot Heykel Yarışması'nda "Gübre Böceği" eseriyle ikinci oldu.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Konak ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çınar'dan oluşan ekip, 30 Haziran-6 Temmuz'da düzenlenen 15. Valloire Uluslararası Saman ve Ot Heykel Yarışması'na katıldı.

Akademisyenler, 12 takımın yer aldığı yarışmada doğal malzemeler kullanarak 5 günde yaptıkları ve gübre böceğinin gübre toplarını yuvarlamasını, doğaya katkısını, beslenme ve yön bulma becerilerini yansıtan "Gübre Böceği / Scarabaeus Sacer" adlı eserle ikincilik ödülüne layık görüldü.

Daha önce aynı kentte düzenlenen Uluslararası Kar Heykeli Yarışması'nda ikincilik elde eden akademisyen sanatçılar, bu kez saman ve ottan yaptıkları eserle başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kocaeli Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin desteğiyle bugüne kadar 12 farklı ülkede Türkiye'yi temsil eden ekip, uluslararası arenada başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"3 ayrı kıtada ödül alabilmek evrensel bir iş yaptığımızı gösterir"

Prof. Dr. Ceyhun Konak, AA muhabirine, dünyanın farklı ülkelerinden yapılan başvurular arasından finale kalan 12 takım arasında yer aldıklarını belirterek, yarışmayı ikincilikle tamamlamaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Malzemenin doğasına uygun bir proje geliştirme fikriyle yola çıktıklarını anlatan Konak, Mısır mitolojisinde kutsal kabul edilen "Scarabaeus" (gübre böceği) figürünü konu aldıklarını, yaklaşık 4 metre çapındaki küreyi ayaklarıyla yuvarlayan böceğin hareket anını heykelsi bir kompozisyona dönüştürdüklerini kaydetti.

Konak, ödül almanın motive edici olduğunu dile getirerek, "Daha önce de aynı kentte düzenlenen Kar Heykeli Yarışması'na katılmıştık. Orada da ikincilik almıştık. Galiba ikincilik kaderimizde var. Biz 3 kıta 12 ülkede eserler ürettik ve ödüller aldık. Birbirinden farklı üç kültüre işler ürettik ve bunlardan teveccüh gördük. Bu ürettiğimiz işlerle evrensele ulaşabildiğimizin göstergesi olduğunu düşünüyorum. 3 ayrı kıtada ödül alabilmek evrensel bir iş yaptığımızı gösterir." dedi.

"Ödül almak, yaptığımız işi doğru yaptığımızın bir göstergesi"

Prof. Dr. Bülent Çınar ise kısa sürede farklı malzemelerle eser üretmeye alışkın olduklarını belirterek, 12 farklı ülkede Türk bayrağını dalgalandırmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Sürenin kısa olmasına rağmen zorlanmadıklarını dile getiren Çınar, beş gün boyunca aralıksız çalıştıklarını, yaklaşık 4 metre çapındaki küreyi kusursuz hale getirmenin ise ciddi emek gerektirdiğini ifade etti.

Çınar, iki akademisyen olarak meslekleriyle doğrudan ilgili uluslararası yarışmalarda ödül kazanmanın kendileri için önemli bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Ödül almak, yaptığımız işi doğru yaptığımızın bir göstergesi. Bu başarı, öğrencilerimize yeni bir vizyon kazandırmak ve onları alternatif üretim alanlarına yönelmeleri konusunda cesaretlendirmek açısından da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
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