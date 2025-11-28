Haberler

Sakarya'da 'Bir Şehir İki Çınar' Sempozyumu Düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Bir Şehir İki Çınar' sempozyumunda, yazar ve şair Faik Baysal ele alındı. Sempozyumun açılışında önemli isimler konuşma yaptı ve Türk edebiyatına katkıda bulunan iki Sakaryalı edebiyatçının manevi mirasının önemi vurgulandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Bir Şehir İki Çınar" sempozyumun ilk oturumunda yazar ve şair Faik Baysal ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sempozyumun SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen sempozyumun açılış konuşmasını Öğretim Görevlisi Dr. Ramazan Kandemir Enser yaptı.

Enser, amaçlarının iki önemli Sakaryalı edebiyatçının manevi mirasına sahip çıkmak olduğunu belirterek, "Amacımız, verdikleri eserlerle Türk edebiyatına önemli katkılar yapan Faik Baysal ve Necati Mert'in manevi mirasına sahip çıkmak ve onları daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmektir. Yaşadıkları dönemde de iyi bir dostlukları olan Faik Baysal ve Necati Mert, ulusal düzeydeki ünlerinin yanında Adapazarlı olmayı büyük bir mutluluk ve iftiharla dile getirmiş ve bunu eserlerine yansıtmışlardır." ifadelerini kullandı.

SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu de Faik Baysal'ın Adapazarı'nın sokaklarına, insanlarına, gündelik yaşamına romancı ve usta gözüyle bakan, yereli evrensel dille buluşturan isim olduğunu ve Necati Mert'in de insan sıcaklığı, toplumsal duyarlılığı ile yerel kültürü işlediğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin de iki isimin de Sakarya'ya adanmış ömür olduğunu, sadece kitap sayfalarında değil şehrin belleğine, toplumun ortak duygusuna ve kültürüne kök salmış isimler olduğunu ifade etti.

Programda, Faik Baysal'ın oğlu Emre Baysal, şair ve yazar Prof. Dr. Engin Yılmaz, Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Bengisu Akdağ ve SAÜ Türk dili Bölümü Öğretim Görevlisi Serhat Demirel de konuşma yaptı.

"Ceviz Ağacı" filmi sinemaseverlerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, yönetmenliğini Faysal Soysal'ın yaptığı Ceviz Ağacı filmi sinemaseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) film gösteriminin ardından Faysal Soysal'ın sinemaseverlerle söyleyişi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soysal, filmde insanın içsel yolculuğunu merkeze aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu filmde hafızanın ve yüzleşmenin insanda nasıl bir iz bıraktığını anlatmaya çalıştım. Her izleyicinin kendisine dair bir parça bulabilmesi benim için çok değerliydi. Sinemanın en güçlü yanı, insanın kendi hikayesiyle yeniden karşılaşmasına imkan vermesidir."

Sait Faik tiyatro oyunu sahnelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Sait Faik'in yaşamını konu alan "Hayatı Hikaye Olan Adam: Sait Faik" tiyatro oyunu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, oyunun Özgür Özgülgün Tiyatrosu tarafından tek kişilik performansla sahneye taşındığı ve tiyatro severler tarafından yoğun alkış aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Kültür Sanat
