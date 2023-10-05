Şair Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılı Ankara'da anıldı

Ankara'da düzenlenen programda, Şair Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılı anıldı. Programa Türkmenistan Büyükelçisi, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer katılımcılar da katıldı.

Şair Mahtumkulu Firaki, doğumunun 300. yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen programda anıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde (ASBÜ), "Doğumunun 300. Yılı Anısına Uluslararası Mahtumkulu Firaki Bilgi Şöleni" düzenlendi.

Programa, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Kurnaz ve akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Ishanguliyev, Mahtumkulu'nun eserlerinin Türk dünyasında şiirin gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek eserlere konu olan "aşk, vatan, vatanseverlik, insani değerler" gibi kavramların Türk dünyası ve Doğu Edebiyatı'nda güncelliğini koruduğunu söyledi.

Mahtumkulu'nun fikirlerinin Avrupa, Amerika ve Afrika'da da bilindiğini kaydeden Ishanguliyev, Türkiye'de Mahtumkulu'ya saygı duyulduğunu belirtti.

Ishanguliyev, Mahtumkulu'nun Türkmen halkının huzur ve barış içinde yaşamasını hayal ettiğini vurgulayarak "Şairin Türkmen halkı nezdindeki en büyük değeri Türkmenlerin birliği için verdiği mücadeledir." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf, Mahtumkulu'nun Türk dünyasının ortak değeri olduğunun altını çizerek "Bugün bu salonda bizi bir araya getiren Mahtumkulu'dur." dedi.

Türk dünyasındaki herkesin "Mahtumkulu, Yunus Emre, Mevlana" gibi düşünürleri anlaması gerektiğini vurgulayan Yusuf, TÜRKSOY'un Türk kültür dünyası için önemli görevlerinin olduğunu söyledi.

Yusuf, akademisyenlerden TÜRKSOY'a tavsiyelerde bulunmalarını isteyerek "Çok daha Türkçe konuştuğumuz, Türkçe düşündüğümüz ve dünyaya Türk'ü ve Türkçeyi anlattığımız, tanıştırdığımız, Türkler arasında tek iletişim dili Türkçenin olduğu yılları ümit ederek saygıyla ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.