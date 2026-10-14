Sagopa Kajmer, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Nevruz Park'ta sahne aldı

Sagopa Kajmer, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Nevruz Park'ta sahne aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde Sagopa Kajmer, Nevruz Park'ta sahne aldı. Konser alanını dolduran hayranlar, sanatçının 'Affetmem', 'Oldu Olanlar' ve 'İstisnalar Kaideyi Bozmaz' gibi şarkılarına eşlik etti.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü konser akşamında Sagopa Kajmer, Nevruz Park'ta sahneye çıktı.
Bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 10 Ekim'de başlayan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncü gününde, Nevruz Park'ta, şarkıcı Sagopa Kajmer konser verdi. Aralarında 'Affetmem', 'Oldu Olanlar' ve 'İstisnalar Kaideyi Bozmaz'ın da olduğu şarkılarını seslendiren Kajmer'e, konser alanını dolduran hayranları da eşlik etti.
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen konserler, farklı müzik türlerinden eserler sunan sanatçıların katılımıyla 18 Ekim'e kadar devam edecek.