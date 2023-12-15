Safranbolu'nun 29 yıllık süreci

Safranbolu'yu 'dünya markası' yapan 29 yıllık süreç

3 bin yıllık geçmişi, han, hamam, cami, çeşme ve köprüleriyle 2 bine yakın tescilli eserin bulunduğu Safranbolu, 1994 yılında UNESCO ile bir "dünya markası" haline geldi

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı:

"Safranbolu 131 çeşmesi, 31 köprüsü, 48 camisi ve 1466 adet sivil mimari örneğiyle eşsiz ve benzersiz bir şehir"

KARABÜK - 3 bin yıllık geçmişe sahip, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprülerle birlikte 1942 tescilli tarihi eseri bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Türkiye'de "kent ölçeğinde" UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 29 yılını kutluyor.

17 Aralık 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren tarihi ilçe, 29 yıllık süreçte Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelirken, 108 ülkeden ağırladığı ziyaretçilerle "dünya markası" oldu.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, çeşme, köprü gibi tarihi eserleriyle "Osmanlı'nın parmak izi", "Açık hava müzesi", "Korumanın başkenti", "En iyi korunan 20 kent" gibi ünvanlarıyla anılan Safranbolu, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel konakların ön plana çıkıyor.

1467 sivil mimarlık örneği konut, 48 cami, 31 köprü, 131 çeşme, 213 diğer tarihi yapı, 5 kentsel sit alanı ve arkeolojik sit alanlarının yer aldığı Safranbolu, yılda 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

"Eşsiz ve benzersiz bir şehir"

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun Türkiye'nin UNESCO'da yer alan 21 tarihi mekandan birisi olduğunu belirtti.

29 yıl boyunca korumacılık yönünden tarihi alanda çeşitli çalışmalar yapıldığını ifade eden Yazıcı, Türkiye'nin 21 Dünya Miras Listesi'nde ekli tarihi mekanları arasında Safranbolu'nun kendine has bir takım özellikleri olduğunu belirtti.

Safranbolu'nun 1013 kilometrekaresiyle Dünya Miras Listesi'ne ekli bir şehir olduğunu, 'Tarihi Çarşı' kısmının 70 hektarlık bir alan olduğunu ve burada 4 bin insanın yaşadığını vurgulayan Yazıcı, "Safranbolu'muzu diğer Dünya Miras Listesi'ne ekli şehirlerden ayıran bir özellik var. Ülkemiz 783 bin 562 kilometrekare, Safranbolu'muz 1013 kilometrekare. Ülkemizin tamamında 122 bin 144 adet tarihi taşınma tescilli kültürel varlık var. Bunların arasında sadece 1013 kilometrekarede, 1942 adet tescilli kültürel varlığımız var. Safranbolu bu yönüyle her metrekaresinde tescilli kültürel varlıkları ve tarihi varlıkları, buram buram soluduğunuz içerinde Safranbolu'muzun gastronomisine ait, o leziz yemekleri yiyebildiğiniz ve konaklayabildiğiniz, 131 çeşmesi, 31 köprüsü, 48 camisi ve 1466 adet sivil mimari örneğiyle eşsiz ve benzersiz bir şehir" dedi.

"Bu benzersiz şehri buram buram soluyabilirler"

Safranbolu'nun 17, 18, 19 ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti döneminde 2-3 katlı, 6 ve 8 odalı benzersiz, matematiksel bir estetiğe sahip evlerinin Dünya Miras Listesi'ne alınmasında önemli katkı sunduğunu vurgulayan Kaymakam Yazıcı, "Burayı ziyaret eden vatandaşlarımız veya dünyanın çeşitli yerlerinden bu şehrimize gelen ziyaretçilerimiz, sadece Safranbolu'muzun 'Tarihi Çarşı' diye adlandırdığımız bu alanında değil, 60 köyünde ve diğer 21 mahallesinde, yine 1942 adet tescilli taşınmaz kültür varlığının da üçte biriyle yüzleşiyor. Ben bu manada şehrimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve şu an 108 ülkeden burayı ziyaret eden turistlerimizin bu alanları da ziyaret etmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Safranbolu'nun han, hamam, cami, çeşme ve konaklarla büsbütün benzersiz bir şehir olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Bunların hepsi 1013 kilometrekarede. Ziyaretçilerimiz buraya 2-3 günlük ziyaret programıyla doğrusu bu benzersiz şehri buram buram soluyabilir, o benzersiz kültürel varlıklarla yüzleşebilir. Sadece bu değil, bunun yanında bizim onlarca turizm yerlerimiz var. Bu yerlerin arasında doğayla bütünleşebilir ve bu şehrin yüzde 72'si orman, kanyonları olsun, cam terasımız olsun, Bartın sınırımızda bitişik ağaç tüneli olsun ve ismini burada zikredemeyeceğim kadar turizm yeri var" ifadelerine yer verdi.