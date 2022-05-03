Safranbolu'da bayram kalabalığı esnafın yüzünü güldürdü

Korumanın Başkenti Safranbolu'da bayram bereketi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı'nda turist akınına uğrarken esnafın yüzü güldü.

Yaşanan pandemi sürecinin ardından kısıtlamaların büyük ölçüde kalkması ile birlikte tarihi kent Safranbolu'da iki yılın ardından özlenen bayram kalabalığı gözlendi. Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu pandemi nedeniyle iki yıldır tarihinin en sessiz bayramlarını geçirirken kısıtlamaların büyük ölçüde kalktığı ilk bayram olan Ramazan Bayram'ında turizmcilerin uğrak noktası oldu.

Tatil için İstanbul'dan Safranbolu'ya gelen Aykut Turhan, Safranbolu'nun, tarihi ve turistik açıdan gezilip görülebilecek bir yer olduğunu belirterek, "Daha önceden gelmişliğim var. İstanbul'un keşmekeşinden kurtarıyorsunuz bir kere kendinizi. İstanbul'a yakın mesafe olması. Gidip dönülebilecek bir yer. Günübirlik de gelinebilir. Daha detaylı, çevreyi tanımak bakımından değerlendirmek gerekirse bir gece konaklamak da fayda var. Biz de bu sene öyle yapmaya karar verdik. Havaların da güzel olması çok etkili. Hava durumundan daha düşük sıcaklık bekliyorduk. Ters köşe olduk" dedi.

Safranbolu Tarihi Çarşı esnaflarından Selahattin Koş ise pandemiden ötürü böyle kalabalıklar göremediklerini vurgulayarak, "İki yıldan bu yana pandemiden ötürü kısıtlamalar vardı. Böyle bir kalabalık olmuyordu. Bu bayramda şükürler olsun hem hastalık azaldı. Bitmedi desek de azaldı. Bu bayramda da esnafın yüzü gülüyor. Yerli ve yabancı konuklarımız var. Safranbolu'muzu geziyorlar. Esnaflar olarak bizler elimizden geldiği kadar gelen konuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok memnunuz. Kalabalık var diye hemen iş olacak diye bir şey yok ama yine de herkesin rızkı çıkıyor" şeklinde konuştu.

Tarihi Çarşı esnaflarından Hüsnü Özdemir, pandemi ile birlikte uzun bir kış geçirdiklerini aktarırken, "Neredeyse turizmi unutacaktık. Bereketli bir kış geçirdik ama esnaf olarak çok zor geçti ama şimdi bayramın bereketiyle bu güzelliği görüyoruz. Bu kalabalığı görüyoruz. Çok mutlu oluyoruz. İnşallah Kasım ayına kadar da böyle devam eder. Yoğunluk arife gününden başladı. Harika gidiyor. İnşallah sadece bayrama değil Kasım ayına kadar sezon böyle devam eder. Buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.