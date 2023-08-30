Safranbolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Safranbolu ilçesinde fener alayı ve konser düzenlendi. Etkinliğe CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve vatandaşlar katıldı.