Safranbolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Safranbolu ilçesinde fener alayı ve konser düzenlendi. Etkinliğe CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve vatandaşlar katıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde fener alayı ve konser düzenlendi.
Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde başlayan, komandoların da katıldığı fener alayı, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son buldu.
Etkinliğe, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve vatandaşlar katıldı.
Yürüyüşün ardından şarkıcı Bora Duran, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda konser verdi.