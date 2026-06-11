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27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin ikinci gününde finalist film gösterimleri, söyleşiler, sergi ve atölyeler gerçekleştirildi. Festival 14 Haziran'da sona erecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin ikinci gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Safranbolu Belediyesince Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festivalin ikinci gününde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde "Belgesel Film Yarışması'nda" finale kalan eserlerin gösterimleri ile söyleşiler yapıldı.

Merkezde, edebiyat öğretmeni Fatma Batur'un "Çini ve Hiçlik" sergisi açıldı, yapımcı-yönetmen Pelin Esmer söyleşi düzenledi ve "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği kapsamında Esmer'in "Kraliçe Lear" filmi seyirciyle buluştu.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda da yapımcı-yönetmen Esin Özalp Öztürk'ün "Belgesel Film Yapımında Uluslararası Fonlar" ile görüntü yönetmeni Uğur İçbak'ın "Sinematografi ve Görüntü Yönetmenliği" atölyeleri gerçekleştirildi.

Festival, 14 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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